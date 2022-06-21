Какая сейчас обстановка в городе Северодонецк: данные Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 21 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали в Генштабе, на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.

"Враг оказывал огневое воздействие из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также стало известно, что враг пытался провести разведку боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино, однако украинские воины умело отбили данную попытку. Оккупанты отошли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Луганской области оккупанты пошли в полномасштабное наступление: что происходит рассказал Сергей Гайдай. В Луганской области россияне массированно наступают по всем направлениям. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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