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Какая сейчас обстановка в городе Северодонецк: данные Генштаба

Враг пытался провести разведку боем на Северодонецком направлении

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 21 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Какая сейчас обстановка в городе Северодонецк: данные Генштаба

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали в Генштабе, на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. 

"Враг оказывал огневое воздействие из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Также стало известно, что враг пытался провести разведку боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино, однако украинские воины умело отбили данную попытку. Оккупанты отошли. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Луганской области оккупанты пошли в полномасштабное наступление: что происходит рассказал Сергей Гайдай. В Луганской области россияне массированно наступают по всем направлениям. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что стала известна кандидатура на должность омбудсмена: кто может заменить Денисову. В Раде зарегистрировали кандидата на должность омбудсмена по правам человека. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Донбасский фронт: что происходит в Северодонецке и Лисичанске – какие прогнозы. Эксперты проанализировали положение ВСУ на востоке и дали прогнозы относительного развития ситуации на фронте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили вражеские станции связи, РЛС, РЭБ и склады боеприпасов: подробности. Оккупанты ограничены в маневрах и скованы в продвижении вперед. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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