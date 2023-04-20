Как живет мальчик, с этикетки на банке со сгущенкой и чем он занимается

О нем, в Twitter упомянул пользователь Денис Соколов, пишут "Комментарии".

Русый мальчик, известный по изображению на банке со сгущенкой вырос и теперь волонтерит

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"А вы знали, что мальчик из упаковки сгущенки выглядит так? И очень серьезно помогает армии. Знакомьтесь – это Саша Бабич", — написал Соколов и опубликовал фотографию Александра.

Автор публикации также отмечает, что завод в Первомайске в свое время строил дед Саши, там работал его отец. Поэтому так получилось, что для этикетки на банке со сгущенкой выбрали именно этого русого мальчика.

До 24 февраля, как добавляет Соколов, Сашу Бабича хорошо знали в Одессе, он является основателем туристического агентства в этом месте. А вот с приходом полномасштабной войны он сменил свою деятельность и стал волонтерем.

"Ганяет тачки, находит рации, собирает аптечки. В день гибели "Да Винчи" он выложил совместную фотографию с Дмитрием и Алиной по прогулке в Одессе. По этическим причинам пусть она останется на его странице. Но знайте, что вот такой свет ребенка со сгущенки сейчас – такой правильный и светлый дядя”, — резюмировал автор.

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