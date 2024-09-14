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Как ВСУ «отрезают» от РФ Курщину: фото британской разведки

Британская разведка показала снимки разрушенных мостов в Курской области

сегодня, 13:41
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Кравцев Сергей

Украинские войска разрушили целый ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Минобороны Британии в X (Twitter).

Как ВСУ «отрезают» от РФ Курщину: фото британской разведки

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступательную операцию в Курской области. Украина взяла под контроль сотни населенных пунктов и контролирует десятки квадратных километров.

Читайте также на портале "Комментарии" — все складывается не так, как планировал Путин: ВСУ прорвали еще один участок границы с Курщиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – многие СМИ пишут о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал российским войскам до 1 октября вытеснить ВСУ из Курской области. Реально ли это? Почему на Курщине россияне вынуждены идти в наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – в Курской области российские войска начали контрнаступление, но есть один нюанс. Те операции, которые пытаются проводить россияне точно нельзя пока назвать масштабным контрнаступлением. Не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов своей территории. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Как ВСУ «отрезают» от РФ Курщину: фото британской разведки - фото 2

Как ВСУ «отрезают» от РФ Курщину: фото британской разведки - фото 3

Как ВСУ «отрезают» от РФ Курщину: фото британской разведки - фото 4



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