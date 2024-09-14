Что не так с контрнаступлением РФ в Курской области: в США дали объяснение

В Курской области российские войска начали контрнаступление, но есть один нюанс. Те операции, которые пытаются проводить россияне точно нельзя пока назвать масштабным контрнаступлением. Не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов своей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что российские войска стянули в Курскую область 40 тысяч военнослужащих, но не уточнил состав этой группировки. В Институте отметили, что остается до конца неясным, касается ли подсчет главы государства исключительно боеспособных российских солдат, или объединенных сил, которые включают солдат-контрактников, а также менее боеспособных призывников, нерегулярные формирования, пограничников, подразделения Росгвардии и МВД России.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября отметил, что в Курской области находятся от 33 до 35 тысяч российских военнослужащих, а Зеленский заявил, что российское командование планирует сосредоточить в регионе от 60 до 70 тысяч военных. В ISW отметили, что эти данные существенно превышают 50 тысяч военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России для вытеснения украинцев из Курской области.

Сейчас основные задачи в ходе контратак в Курской области, отмечают в ISW, выполняют недавно передислоцированные с фронта в Украине российские воздушно-десантные войска. Это показатель того, что российское военное командование может пойти на то, чтобы задействовать для возвращения территорий наиболее "элитные" или боеспособные подразделения.

"Российским военным, несомненно, придется передислоцировать из Украины в Курскую область подразделения, которые уже участвуют в текущих наступательных операциях. Или придется перебрасывать оперативные резервы, чтобы сформировать боеспособные подразделения, необходимые для проведения крупной контрнаступательной операции, а затем охранять международную границу от будущего вторжения со стороны Украины", — говорится в отчете ISW.

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