Почему именно сейчас началось Курское наступление: когда реально РФ сможет вытеснить ВСУ

Многие СМИ пишут о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал российским войскам до 1 октября вытеснить ВСУ из Курской области. Реально ли это? Почему на Курщине россияне вынуждены идти в наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны

Руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки ISW Джордж Баррос в интервью "Суспільному" рассказал, что слабо верится в то, что россиянам удастся выполнить поставленную Путиным задачу в те строки, которые он очертил. Если смотреть реалистично на вещи, то к зиме 2024-25 года Россия может попытаться свернуть операцию ВСУ в Курской области, если перебросит туда достаточное количество войск. Контратаки на этом направлении РФ начала 11 сентября, однако Институт изучения войны (ISW) пока не может подтвердить российские заявления об освобождении 10 населенных пунктов.

"Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны. Кремль может попытаться ликвидировать украинское выступление до зимы 2024−25 годов", — отметил Баррос.

По словам эксперта, российская армия может выйти на границу Курской области, если перебросит значительные силы и предоставит приоритет этому направлению.

Джордж Баррос отметил, нынешняя ситуация ставит российского диктатора Владимира Путина перед выбором: готов ли он направить десятки тысяч солдат для обороны дополнительного 1000-километрового участка фронта.

"Если да, и если россияне инвестируют значительные ресурсы в оборону своей границы, то это резко увеличит потребности России в ресурсах для ведения затяжной войны против Украины в течение многих лет и, вероятно, ухудшит способность России накапливать решающую силу в оккупированной части Украины", — подчеркнул эксперт.

РФ просто не могла больше откладывать наступление в Курской области

Военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24" заявил, что в Курской области РФ россияне вынуждены идти в контрнаступление не только потому что это прихоть Путина, но еще и потому, что хотят избежать оперативного окружения собственной группировки.

Эксперт отметил, что контрнаступление российской армии на территории РФ локальное и происходит на отдельном участке.

"Атакуют в районе населенного пункта Коренево, поселков Вишневка и Краснооктябрьское. Оккупанты пытаются таким образом избежать оперативного окружения собственной группировки, сосредоточенной на территории Кореневского района. Там заблокировано 2-3 тыс. российской группировки. А сама площадь района, которая потенциально может перейти под контроль ВСУ составляет примерно до 700 кв км. Поэтому, чтобы исключить захват, то есть закрытие котла в районе Кореневого, россияне пытаются ударить на опережение и сделать невозможным блокаду собственных подразделений", — пояснил Снегирев.

Он отметил, что контрнаступление россиян на Курщине началось на момент визита в Киев высокопоставленных чиновников США, Великобритании.

"Речь идет о том, что контрнаступление имеет не столько военный, сколько политический характер... Чтобы снизить положительный эффект от Курской операции для Украины на международной арене оккупанты переходят в контрнаступление", — выразил убеждение военный эксперт.

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