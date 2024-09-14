Почему именно сейчас началось Курское наступление: когда реально РФ сможет вытеснить ВСУ

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Кравцев Сергей
Многие СМИ пишут о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал российским войскам до 1 октября вытеснить ВСУ из Курской области. Реально ли это? Почему на Курщине россияне вынуждены идти в наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото из открыты источников
Руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки ISW Джордж Баррос в интервью "Суспільному" рассказал, что слабо верится в то, что россиянам удастся выполнить поставленную Путиным задачу в те строки, которые он очертил. Если смотреть реалистично на вещи, то к зиме 2024-25 года Россия может попытаться свернуть операцию ВСУ в Курской области, если перебросит туда достаточное количество войск. Контратаки на этом направлении РФ начала 11 сентября, однако Институт изучения войны (ISW) пока не может подтвердить российские заявления об освобождении 10 населенных пунктов.
По словам эксперта, российская армия может выйти на границу Курской области, если перебросит значительные силы и предоставит приоритет этому направлению.
Джордж Баррос отметил, нынешняя ситуация ставит российского диктатора Владимира Путина перед выбором: готов ли он направить десятки тысяч солдат для обороны дополнительного 1000-километрового участка фронта.
Военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24" заявил, что в Курской области РФ россияне вынуждены идти в контрнаступление не только потому что это прихоть Путина, но еще и потому, что хотят избежать оперативного окружения собственной группировки.
Эксперт отметил, что контрнаступление российской армии на территории РФ локальное и происходит на отдельном участке.
Он отметил, что контрнаступление россиян на Курщине началось на момент визита в Киев высокопоставленных чиновников США, Великобритании.
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