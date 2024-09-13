Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область

Российское командование развернуло дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, на кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости.

ISW зафиксировал сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДС по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

В Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российским властям понадобятся дополнительная живая сила и более опытные подразделения, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

Российские власти могут сосредоточить в Курской области дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска 12 сентября продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Причина, скорее всего состоит в том, что украинские войска не только заняли прочные оборонительные позиции, но и продолжили свои наступательные контратаки в этом районе. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в США подтвердили контратаки РФ в Курской области, но есть нюанс.



