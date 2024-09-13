logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область

Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения

сегодня, 08:05 comments1198
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское командование развернуло дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, на кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости.

ISW зафиксировал сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДС по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

В Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российским властям понадобятся дополнительная живая сила и более опытные подразделения, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

Российские власти могут сосредоточить в Курской области дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска 12 сентября продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Причина, скорее всего состоит в том, что украинские войска не только заняли прочные оборонительные позиции, но и продолжили свои наступательные контратаки в этом районе. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в США подтвердили контратаки РФ в Курской области, но есть нюанс.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости