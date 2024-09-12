В США подтвердили контратаки РФ в Курской области, но есть нюанс

Российские войска действительно начали проводить контратаки в Курской области. Однако, их масштаб и потенциальные перспективы пока неясны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Эксперты обратили внимание, что по состоянию на сейчас ситуация в регионе остается нестабильной, поэтому рано делать выводы о новых контратаках России.

При этом, геолокационные кадры от 11 сентября все же показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа говорят о том, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись к северу и северо-востоку от Снагоста (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью в роту.

Аналитики отмечают, что согласно имеющимся визуальным доказательствам, российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют подразделениями размером с роту и могут использовать части более опытных в бою подразделений для проведения контратак.

При этом, хоть войска РФ и могут полагаться на относительно боеспособные подразделения для штурма, но пока неясно, насколько эффективными будут эти штурмовые операции. Суть в том, что эти подразделения были деградированы и восстановлены много раз, например, как та же 155-я бригада морской пехоты.

Как пишет ISW, помимо вышеперечисленного остается непонятным, достаточно ли у Кремля войск, необходимых для того, чтобы операции закончились полным вытеснением ВСУ из Курской области или же защиты от новых контратак украинской армии, о которых также говорится в отчете. Аналитики не имеют ответа на этот вопрос, поскольку командование РФ, судя по всему, развернуло в Курской области не целые формирования, а лишь части подразделений. Также нет точных сведений, оценивают ли власти РФ, что текущая группировка российских войск в Курской области, которая в основном состоит из призывников, нерегулярных российских войск и более мелких частей регулярных и более элитных российских подразделений — сможет может успешно вытеснить украинские войска из региона.

При этом ISW имеет информацию, что РФ может планировать переброску дополнительных, более боеспособных российских подразделений из Украины, но неясно, когда российское командование сможет провести такую передислокацию.

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