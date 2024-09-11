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Контрнаступление РФ в Курской области: почему ближайшие сутки будут решающими

Командование оккупантов дало добро на активное применение механизированной компоненты и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники

сегодня, 16:02
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Кравцев Сергей

Пошел второй месяц, как в Курской области продолжается операция ВСУ. Долго время россияне пытались лишь сдерживать наступательные операции ВСУ, но теперь войска РФ пошли в контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Контрнаступление РФ в Курской области: почему ближайшие сутки будут решающими

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что, увеличив курскую группировку до более 35 тыс. человек, командование россиян решило, что этого количества им хватит для вытеснения ВСУ из Курской области. 

Аналитик обратил внимание, что движение оккупантов началось в районе населенных пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. Таким образом оккупанты действуют сразу с четырех направлений. 

Эксперт говорит, что для вытеснения ВСУ российское командование направило подразделения дважды утилизированной 155 ОБр МП; 56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемленном положении; 810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в Курскую область; 11-я ОДШБр; а также другие подразделения.

Кроме того, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд "БАРС" с района Павловки в Донецкой области.

В целом, как отметил Коваленко, у россиян отмечается на участке Курской области превосходство в пехоте, но это уже не что-то новое, так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Аналитик считает, что ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться.

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Источник: https://t.me/zloyodessit
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