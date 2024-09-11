Почему ВСУ нужно, как можно дольше удерживать Курщину: объяснение министра обороны Британии

Несмотря на ожесточенное сопротивление россиян продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. И, чем дольше украинские военные смогут удержать там занятые позиции, тем слабее станет российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В его заявлении говорится, что операция украинской армии уже разоблачила уязвимость передовых сил РФ. Украинские военные сумели удивить весь мир способностью Украины наносить неожиданные стратегические удары.

"Это также помогает лучше защищать Украину и ее северные центры, отодвигая места, с которых Россия может осуществлять смертоносные атаки. Около 900 квадратных километров территории в Курской области сейчас удерживается украинскими силами. Это оказало давление на Путина. После первоначального беспорядка российские войска сейчас разворачиваются в этом районе в большем количестве", – говорится в заявлении министра.

По его словам, чем дольше украинцы будут удерживать занятые районы Курской области, тем лучше будет защищена Украина. И именно поэтому защита Великобритании начинается в Украине, подчеркнул глава Минобороны.

Вместе с тем аналитический проект DeepState сообщает, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области серьезно усложнилась, российские войска начали активные штурмовые действия. Есть ряд участков, где украинцам приходится отступать из ранее занятых позиций.

Аналитики отметили, что россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

"Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость", — говорится в сообщении.



