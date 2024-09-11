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Началось то, о чем предупреждали: в DeepState сигнализируют о большом штурме россиян

Россияне начали активные попытки по оттеснению наших войск в Курской области

сегодня, 07:27 comments2004
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Кравцев Сергей

Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области серьезно усложнилась, российские войска начали активные штурмовые действия. Есть ряд участков, где украинцам приходится отступать из ранее занятых позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует сообщение аналитического проекта DeepState.

Началось то, о чем предупреждали: в DeepState сигнализируют о большом штурме россиян

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

"Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость", — говорится в сообщении.

Украинские военные долго пытались взять под контроль Коренево, но в итоге россиянам все же удалось оттеснить ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше месяца, как в Курской области, началась операция ВСУ. О чем говорит тактика ВСУ в Курской области? Действительно ли у украинских военных теперь есть возможность сковывать россиян еще больше? Издание "Комментарии" разобралось в вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский впервые назвал настоящую причину, почему Курскую область выбрали для прорыва ВСУ.                                                                                                              

Ранее "Комментарии" писали – DeepState сообщает, что ситуация неподалеку от Покровска изменилась: детали.




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