О чем говорит тактика ВСУ в Курской области: каких "сюрпризов" следует ждать россиянам

Больше месяца, как в Курской области, началась операция ВСУ. О чем говорит тактика ВСУ в Курской области? Действительно ли у украинских военных теперь есть возможность сковывать россиян еще больше? Издание "Комментарии" разобралось в вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Будут значительные последствия

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью "24 Каналу" рассказал, что в Курской области украинские силы продолжают наносить удары по важным логистическим объектам врага. Вскоре эта тактика должна принести результат.

Эксперт отметил, что враг в Курской области перешел к маневровой обороне, а украинские защитники пытаются продвигаться на участках, где россияне слабее.

По словам военного обозревателя, общая ситуация в Курщине замедлена по сравнению с продвижениями, которые происходили в первые недели с начала операции ВСУ.

"Украинские силы двигаются очень осторожно на участках, где у россиян нет достаточно сил для обороны", — отметил Кононученко.

Отмечается, что ВСУ повредили одну из переправ противника на реке Сейм и еще больше усложнили передвижение в этом направлении. Уничтожены, по меньшей мере, три моста и много понтонных переправ в Курской области. Ставка Украины, по мнению эксперта, делается на то, чтобы враг не смог осуществить ротацию и настроить логистику. В результате он будет вынужден уйти оттуда сами.

"Пока не удается достичь этой цели, но время истекает и эта тактика даст свои результаты. Впоследствии в рядах врага будет полная дезорганизация, силы не будут иметь нормального обеспечения боекомплекта и даже провизии, не будет возможности эвакуации раненых. Все это приведет к значительным последствиям", – заметил Кононученко.

Эксперт добавил, что если наши силы смогут удерживать этот уровень напряжения, то, вероятно, не придется атаковать со стороны украинской границы, потому что россияне будут вынуждены сами покинуть эту зону.

Курская операция может перейти с контроля к сковыванию россиян

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "24 Каналу" отметил, что украинские силы обороны начали вторжение в Курскую область России 6 августа и за этот месяц Курская операция значительно изменила ситуацию на линии фронта. Украинские военные теперь могут сковывать россиян еще больше.

По его словам, Курская операция изменила архитектуру военных действий, создав новый Северный фронт.

"Мы наконец-то развернулись в сторону противника, теперь у нас фронт Северный. Таким он и должен быть", — отметил эксперт.

По его словам, то, как будут развиваться события в Курской области, будет зависеть от количества войск, которое российское командование туда перебросит. При этом ВСУ смогут связать на этом участке "тысячные войска" россиян.

"Курская операция может перейти по контролю к сковыванию россиян. Тогда мы свяжем сотни тысяч российских войск, если они решат нас остановить", — заявил Свитан.

Он также подчеркнул, что украинским военным нужно совершать удары в сторону Москвы и не прекращать движение в этом направлении. Тогда, по мнению эксперта, россияне будут растеряны еще больше.

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