DeepState сообщает, что ситуация неподалеку от Покровска изменилась: детали

В Покровском районе Донецкой области ситуация немного изменилась – стало известно о том, что российским захватчикам удалось продвинуться вперед. Продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской городской громады Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск. Как передает портал "Комментарии", об изменении ситуации на фронте сообщили аналитики DeepState.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Украинске", — говорится на канале проекта в Telegram.

Аналитики добавили, что вражеское продвижение также заметили недалеко от города Красногоровка (подчинено Марьинской городской громаде Покровского района).

Отметим, в то же время издание "Forbes" пишет о том, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска, в сторону которого российские оккупанты продвигаются уже длительное время с постоянными штурмами. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет

По информации американского издания, в определенных контратаках недалеко от Покровска могут участвовать как минимум бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий является замедление или небольшой откат россиян в этом направлении.

Вместе с тем аналитики Forbes не советуют "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг Покровска.

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