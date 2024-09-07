Действительно ли ВСУ пошли в контратаку под Покровском: СМИ раскрыли детали

Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска, в сторону которого российские оккупанты продвигаются уже длительное время с постоянными штурмами. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По информации американского издания, в определенных контратаках недалеко от Покровска могут участвовать как минимум бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий является замедление или небольшой откат россиян в этом направлении.

Вместе с тем Forbes не советует "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг Покровска.

При этом в публикации указывается, что даже потеря "импульса" для российских захватчиков позволяет украинским защитникам "окопаться и укрепить свои позиции вокруг Покровска в преддверии предстоящей зимы".

Как прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий, битва за Покровск "станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году".

"Решительные действия "карадагской" бригады в Селидово, прифронтовом городке к юго-востоку от Покровска, могут быть самыми заметными из последних контратак", — пишет Forbes.

В частности, американское издание в качестве примера рассказало о поражении и взятии как трофей бойцами бригады НГУ нескольких российских танков, пытающихся проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад в город.

В Украинском центре оборонных стратегий обратили внимание, что без успеха в районе Селидово российские оккупанты не могут продолжать наступление в сторону Покровска.

"Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и атакуют, российский захват Покровска — что когда-то казалось неизбежным — выглядит несколько менее вероятным", — пишет Forbes.

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