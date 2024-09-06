logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какие проблемы начались в Покровске: действительно ли пребывание в городе становится невозможным
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие проблемы начались в Покровске: действительно ли пребывание в городе становится невозможным

Часть Покровска осталась без света из-за обстрела РФ, есть проблемы со связью

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Покровская ГВА.

Какие проблемы начались в Покровске: действительно ли пребывание в городе становится невозможным

Обстрел Покровска. Фото из открытых источников

"Очередной обстрел Покровска обесточил большую часть города. В настоящее время ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.

"Усложнен дозвон в Контактный центр", — добавили в горсовете.

Стоит отметить, 5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.                                                       

Среди них – энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние дни в центре внимания ситуация на Покровском направлении, где россияне с каждым днем все ближе к городу. Почему на Покровске рано "ставить крест"? Могут ли оккупанты вместо Покровского направления сделать приоритетным для себя другой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости