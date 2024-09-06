Какие проблемы начались в Покровске: действительно ли пребывание в городе становится невозможным

Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Покровская ГВА.

Обстрел Покровска. Фото из открытых источников

"Очередной обстрел Покровска обесточил большую часть города. В настоящее время ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.

"Усложнен дозвон в Контактный центр", — добавили в горсовете.

Стоит отметить, 5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.

Среди них – энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние дни в центре внимания ситуация на Покровском направлении, где россияне с каждым днем все ближе к городу. Почему на Покровске рано "ставить крест"? Могут ли оккупанты вместо Покровского направления сделать приоритетным для себя другой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.



