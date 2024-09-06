Какие проблемы начались в Покровске: действительно ли пребывание в городе становится невозможным

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Кравцев Сергей
Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Покровская ГВА.
Обстрел Покровска. Фото из открытых источников
Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Стоит отметить, 5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.
Среди них – энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.
Читайте также на портале "Комментарии" — последние дни в центре внимания ситуация на Покровском направлении, где россияне с каждым днем все ближе к городу. Почему на Покровске рано "ставить крест"? Могут ли оккупанты вместо Покровского направления сделать приоритетным для себя другой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.
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