Почему на Покровске рано "ставить крест": где еще могут попытаться прорваться оккупанты

Последние дни в центре внимания ситуация на Покровском направлении, где россияне с каждым днем все ближе к городу. Почему на Покровске рано "ставить крест"? Могут ли оккупанты вместо Покровского направления сделать приоритетным для себя другой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Россияне и дальше будут пытаться все выжимать

Военный эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала Эспрессо заявил, что асимметричные действия ВСУ значительно скорректировали планы армии РФ на этот год. У врага не хватит сил, чтобы захватить Покровск Донецкой области в рамках этой наступательной кампании.

По словам эксперта, россияне и дальше будут пытаться все выжимать и наращивать группировку на Покровском направлении.

"Сейчас захватчики не используют бронетехнику, во-первых, ее уменьшается, да и жизнь российского солдата или офицера гораздо меньше стоит, чем тот же танк или какая-то артиллерийская установка. Поэтому технику враг бережет, а то, что приходит расконсервированное с территории РФ, мягко говоря, более низкого качества", — прокомментировал Жмайло.

Эксперт напомнил, что несколько недель назад началось определенное отвлечение вражеских сил с Южного направления, но военный преступник Игорь Гиркин из тюрьмы начал бить тревогу, ведь украинцы начнут прорубать коридор к Азовскому морю.

У россиян дилемма, потому что и здесь нужно сохранить линию фронта, чтобы уберечься от украинских атак, и на Курщине нужно как-то локализовать наш плацдарм, и важно еще и продолжать наступательные действия именно на Покровск, выравнивать линию фронта. Как отмечает эксперт, иначе вся наступательная летняя кампания армии РФ будет сведена на нет, а это более 70 тыс. убитыми и ранеными со стороны россиян.

Россияне попытаются атаковать на юге через Селидово

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе изменят свои приоритеты и главным направлением станет не Покровское, а Курахивское.

По мнению эксперта, захватчики будут наступать на Покровск не фронтально, а в лоб. Сейчас ВСУ несколько стабилизировал ситуацию и им удается сдерживать противника. Враг за последние три дня не имел существенных успехов.

"Дальше, допустим, россияне попытаются атаковать на юге через Селидово, где продолжаются активные боевые действия. Здесь горячая точка, через которую они будут пытаться двигаться в сторону Курахового. И уже оттуда флангом двинуться в Покровск. Такая же ситуация и на севере. Сначала враг будет пробовать". идти в Мирноград, перерезая логистическое сообщение из Покровска и пытаясь обходить с севера.

Однако за все время полномасштабной войны оккупанты не проводили таких операций без охватывающих ударов. Так происходило и в Бахмуте, и в Авдеевке. Поэтому сейчас противнику нужно уходить с флангов. Россияне будут пытаться брать ВСУ в полуокружение или окружение, перерезая логистику и создавая проблемы.

"А каким образом это можно сделать, если будут удары в лоб? Никаким, фронтальными тоже. Курахово, по-моему, недооценена угроза, потому что сейчас о Покровске говорят, но там есть вызовы для наших сил, хотя там хорошие линии обороны. Кураховский , Покровское и Угледарское направления – самые большие точки приложения усилий врага.

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