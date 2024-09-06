Почему на Покровске рано "ставить крест": где еще могут попытаться прорваться оккупанты

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Кравцев Сергей
Последние дни в центре внимания ситуация на Покровском направлении, где россияне с каждым днем все ближе к городу. Почему на Покровске рано "ставить крест"? Могут ли оккупанты вместо Покровского направления сделать приоритетным для себя другой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала Эспрессо заявил, что асимметричные действия ВСУ значительно скорректировали планы армии РФ на этот год. У врага не хватит сил, чтобы захватить Покровск Донецкой области в рамках этой наступательной кампании.
По словам эксперта, россияне и дальше будут пытаться все выжимать и наращивать группировку на Покровском направлении.
Эксперт напомнил, что несколько недель назад началось определенное отвлечение вражеских сил с Южного направления, но военный преступник Игорь Гиркин из тюрьмы начал бить тревогу, ведь украинцы начнут прорубать коридор к Азовскому морю.
У россиян дилемма, потому что и здесь нужно сохранить линию фронта, чтобы уберечься от украинских атак, и на Курщине нужно как-то локализовать наш плацдарм, и важно еще и продолжать наступательные действия именно на Покровск, выравнивать линию фронта. Как отмечает эксперт, иначе вся наступательная летняя кампания армии РФ будет сведена на нет, а это более 70 тыс. убитыми и ранеными со стороны россиян.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе изменят свои приоритеты и главным направлением станет не Покровское, а Курахивское.
По мнению эксперта, захватчики будут наступать на Покровск не фронтально, а в лоб. Сейчас ВСУ несколько стабилизировал ситуацию и им удается сдерживать противника. Враг за последние три дня не имел существенных успехов.
Однако за все время полномасштабной войны оккупанты не проводили таких операций без охватывающих ударов. Так происходило и в Бахмуте, и в Авдеевке. Поэтому сейчас противнику нужно уходить с флангов. Россияне будут пытаться брать ВСУ в полуокружение или окружение, перерезая логистику и создавая проблемы.
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