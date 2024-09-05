Ситуация становится все более сложной: эвакуационные поезда из Покровска отменены

Из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

"В связи с усложнением ситуации безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена", – говорится в сообщении.

По информации Донецкой ОВА, в Покровске сейчас находятся 26 000 человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города были эвакуированы более 20 000 человек.

Глава Покровской МВА Сергей Добряк сообщал, что от линии фронта до Покровска с 2022 года построили несколько фортификаций, на сегодняшний день их возведение продолжается.

"К уличным боям еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", – сказал он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – операция ВСУ в Курской области все же вынудила российское командование перекинуть часть войск из Украины. Сейчас агрессор перебрасывает те силы, которые вероятно, были предназначены для будущих атак на Покровском направлении. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



