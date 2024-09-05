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Ситуация становится все более сложной: эвакуационные поезда из Покровска отменены

Отправной точкой стал Павлоград

5 сентября 2024, 11:42 comments1323
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Кравцев Сергей

Из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.

Ситуация становится все более сложной: эвакуационные поезда из Покровска отменены

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

"В связи с усложнением ситуации безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена", – говорится в сообщении.

По информации Донецкой ОВА, в Покровске сейчас находятся 26 000 человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города были эвакуированы более 20 000 человек.

Глава Покровской МВА Сергей Добряк сообщал, что от линии фронта до Покровска с 2022 года построили несколько фортификаций, на сегодняшний день их возведение продолжается.                                                                                       

"К уличным боям еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — такого не было за всю войну: стало известно о потерях техники РФ на пути в Покровск.

Также издание "Комментарии" сообщало – операция ВСУ в Курской области все же вынудила российское командование перекинуть часть войск из Украины. Сейчас агрессор перебрасывает те силы, которые вероятно, были предназначены для будущих атак на Покровском направлении. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




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