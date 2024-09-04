Такого не было за всю войну: стало известно о потерях техники РФ на пути в Покровск

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Кравцев Сергей
Широкомасштабное наступление на востоке обходится российским военным огромной ценой, и в эти выходные россияне пережили самые дорогие 24 часа своей войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Российские войска. Фото: из открытых источников
При этом, объясняет Forbes, в среднем за время полномасштабного вторжения Россия теряла лишь 19 единиц тяжелого вооружения в день, то есть рекордные потери россиян за один день в эти выходные были почти в 10 раз хуже, чем в среднем.
Конечно, не все потери в этом списке невосполнимы, не все произошли в эти выходные – некоторые произошли раньше, но видео- или фотодоказательства их появились в течение выходных. Не все были в Покровском районе. Потому нельзя точно утверждать, что россияне потеряли все это оборудование за один день, пытаясь захватить Покровск. Однако, как показатель масштаба российских потерь эта статистика показывает достаточно четкую картину.
Таким образом, наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени.
Некоторые украинские аналитики предполагают, что противник достигнет города к середине сентября, но не сможет его захватить. И эта неудача может, наконец, стать сигналом к концу российского наступления, которое началось прошлой осенью под Авдеевкой.
Однако, отмечают в Forbes, эти оптимистичные прогнозы основываются на рискованном предположении: россияне не смогут немедленно восполнить свои потери.
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