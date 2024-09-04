Такого не было за всю войну: стало известно о потерях техники РФ на пути в Покровск

Широкомасштабное наступление на востоке обходится российским военным огромной ценой, и в эти выходные россияне пережили самые дорогие 24 часа своей войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"В воскресенье аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских транспортных средств и тяжелого вооружения. Собственные потери Украины были гораздо меньше: менее трех десятков", — пишет издание.

При этом, объясняет Forbes, в среднем за время полномасштабного вторжения Россия теряла лишь 19 единиц тяжелого вооружения в день, то есть рекордные потери россиян за один день в эти выходные были почти в 10 раз хуже, чем в среднем.

Конечно, не все потери в этом списке невосполнимы, не все произошли в эти выходные – некоторые произошли раньше, но видео- или фотодоказательства их появились в течение выходных. Не все были в Покровском районе. Потому нельзя точно утверждать, что россияне потеряли все это оборудование за один день, пытаясь захватить Покровск. Однако, как показатель масштаба российских потерь эта статистика показывает достаточно четкую картину.

Таким образом, наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени.

"Если нынешнее российское наступление исчерпает людей и технику до того, как оно дойдет до Покровска, может пройти некоторое время, прежде чем Россия сможет собрать ресурсы для второй попытки", – считает аналитик Forbes.

Некоторые украинские аналитики предполагают, что противник достигнет города к середине сентября, но не сможет его захватить. И эта неудача может, наконец, стать сигналом к концу российского наступления, которое началось прошлой осенью под Авдеевкой.

Однако, отмечают в Forbes, эти оптимистичные прогнозы основываются на рискованном предположении: россияне не смогут немедленно восполнить свои потери.

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