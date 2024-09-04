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РФ может отложить атаку на Покровск: куда перебрасывает войска

По информации ISW, войска РФ для атак на Покровском направлении, вероятно, переброшены в Курскую область

сегодня, 09:07
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Кравцев Сергей

Операция ВСУ в Курской области все же вынудила российское командование перекинуть часть войск из Украины. Сейчас агрессор перебрасывает те силы, которые вероятно, были предназначены для будущих атак на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

РФ может отложить атаку на Покровск: куда перебрасывает войска

Российские военные. Фото: из открытых источников

В частности, в течение нескольких недель аналитики наблюдали признаки того, что российское командование перебрасывает войска из северной части Харьковской области, линии Купянск-Сватово-Кременная и западной части Запорожской области — в Курскую область России.

Однако недавно эксперты ISW наблюдали, что командование РФ перебрасывает в Курский регион силы, которые, вероятно, были предназначены для будущих более приоритетных наступательных операций на Покровском направлении.

Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин до нынешнего времени избегал передислокации боеспособных и опытных передовых подразделений, которые, вероятно, будут необходимы для вытеснения ВСУ из Курской области.

Они считают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силы планируют удерживать территорию региона в течение неопределенного времени, предполагает, что ВСУ сохранят позиции на территории площадью более 1100 квадратных километров, пока Путин не решит задействовать вышеупомянутые силы.

По оценке американских экспертов, Владимир Путин пытается сохранить российское наступление на Покровск за счет отсрочки освобождения Курской области. Однако операция ВСУ, вероятно, "окажет множество других важных воздействий на российские военные операции в различные периоды времени, независимо от его влияния на текущую операцию в Покровске".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-3-2024
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