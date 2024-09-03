ВСУ в шаге от того, чтобы оказаться в ловушке под Покровском: СМИ раскрыли подробности

Наступление российских оккупационных войск на Покровск не только ставит под угрозу важные пути снабжения, сам город и всех его мирных жителей. Оно также создает крайне опасную ситуацию для украинских защитников к югу от Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Forbes.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Аналитик Forbes Дэвид Экс отмечает, что россияне, приближаясь к Покровску, обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Вовча, проходящую с севера на юг в трех милях к востоку от Мемрика.

"В результате образовался открытый выступ, вдающийся на восток в российскую линию, — выступ, который при нескольких решительных маневрах россиян может превратиться в ловушку для сотен украинских военных", — пишет аналитик.

Внутри этого выступа находятся части 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. При этом аналитик отмечает, что целостность и устойчивость этих украинских сил зависит от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает село Украинск на северном направлении этого участка.

Возможно, уточняет аналитик, украинское отступление уже началось, что в данной ситуации есть разумным шагом со стороны украинского командования. Отход с этого выступа отдаст россиянам около 30 квадратных миль, но позволит сохранить целостность украинских батальонов в критический момент, отмечает аналитик. К тому же, некоторые оптимистичные оценки боев вокруг Покровска свидетельствуют о замедлении российского наступления — что может дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики и спасения города.

"Войск не хватает. Их настолько мало, что потеря частей четырех бригад может оказаться катастрофической для украинцев. В то же время успешная эвакуация этих почти окруженных войск может укрепить выпрямленную и укороченную украинскую линию", — считает аналитик Forbes.

Он подчеркивает, что это, вероятно, будет самым оптимистичным исходом для украинцев, обороняющих Покровск, поскольку, по данным экспертов, стабилизация на этом участке линии фронта возможна к осени, после того как российская армия исчерпает свой наступательный потенциал.

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