ВСУ в шаге от того, чтобы оказаться в ловушке под Покровском: СМИ раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Наступление российских оккупационных войск на Покровск не только ставит под угрозу важные пути снабжения, сам город и всех его мирных жителей. Оно также создает крайне опасную ситуацию для украинских защитников к югу от Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Forbes.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Аналитик Forbes Дэвид Экс отмечает, что россияне, приближаясь к Покровску, обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Вовча, проходящую с севера на юг в трех милях к востоку от Мемрика.
Внутри этого выступа находятся части 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. При этом аналитик отмечает, что целостность и устойчивость этих украинских сил зависит от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает село Украинск на северном направлении этого участка.
Возможно, уточняет аналитик, украинское отступление уже началось, что в данной ситуации есть разумным шагом со стороны украинского командования. Отход с этого выступа отдаст россиянам около 30 квадратных миль, но позволит сохранить целостность украинских батальонов в критический момент, отмечает аналитик. К тому же, некоторые оптимистичные оценки боев вокруг Покровска свидетельствуют о замедлении российского наступления — что может дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики и спасения города.
Он подчеркивает, что это, вероятно, будет самым оптимистичным исходом для украинцев, обороняющих Покровск, поскольку, по данным экспертов, стабилизация на этом участке линии фронта возможна к осени, после того как российская армия исчерпает свой наступательный потенциал.
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