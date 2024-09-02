Что происходит в Покровске: действительно ли город уже нет надежды удержать

Российские захватнические войска с каждым днем продвигаются к Покровску – одному из главных городов Донецкой области на этой войне. Ранее там жили 80 тысяч человек, но сейчас их количество уменьшается, населенный пункт пустеет и закрывается. ВСУ с помощью Курской операции пытались отвлечь российских военных от наступления на Донбассе. Однако Россия лишь удвоила свои усилия по захвату Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает WSJ.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Как отмечают в издании, движение врага продолжается. Город располагается на железнодорожной и автомобильной линии, которую ВСУ используют для снабжения других участков линии фронта. Захват этой стратегически важной территории приблизит РФ к достижению собственных целей. Одной из них является полный контроль над Донецкой областью.

Враг несет серьезные потери на этом направлении, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты "бросают все, что может двигаться и наступать". Из-за этого они находятся уже в 10 км от Покровска. Поэтому, чтобы замедлить противника, угольная шахта города, где добывалось "черное золото", отправила шахтеров рыть четыре линии окопов на окраине, заявляет WSJ.

Власти города в этот момент вывозят абсолютно все оборудование из больниц, спортзалов и школ, чтобы сохранить имущество. Пациентов из медучреждений тоже перевозят в более отдаленные населенные пункты. К примеру, совсем недавно из родильного дома Покровска перевезли 10 недоношенных младенцев в Днепр.

"У нас не было планов уезжать, потому что мы верили в наши вооруженные силы. Мы по-прежнему верим в наши войска, но ничто не спасет нас от артиллерии", — отметила заммэра Маргарита Идрисова.

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