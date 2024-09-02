Когда состоится генеральная битва за Покровск: каковы следующие три цели РФ

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Кравцев Сергей
Россияне не прекращают давление на Донбассе, пытаясь на кураже продвинуться как можно глубже. Когда состоится генеральное сражение за Покровск? Какие три цели РФ после Покровска? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV выразил мнение, что битва за Покровск состоится в ближайшие недели и станет генеральной и последней в рамках российского наступления, которое продолжается с октября прошлого года.
Он также призвал не воспринимать уход ВСУ с определенных позиций под Покровском как "тотальную катастрофу", объяснив, что это вопрос сохранения боеспособности подразделений.
По его мнению, это фактически отход к основной линии обороны, которой будет Покровск.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин у себя в Telegram отметил, что Покровское направление стало самым горячим на фронте. Там продолжаются тяжелые бои. Прогнозы развития событий неутешительны. Потеря Покровска для Украины может иметь серьезные последствия.
Следовательно, оккупировав Покровск, россияне могут пойти по трем основным сценариям. Первый – развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск. Второй – развивать наступление на юг, где могут пытаться окружить нашу группировку. Третий – развивать наступление на Днепропетровскую область.
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