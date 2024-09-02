Когда состоится генеральная битва за Покровск: каковы следующие три цели РФ

Россияне не прекращают давление на Донбассе, пытаясь на кураже продвинуться как можно глубже. Когда состоится генеральное сражение за Покровск? Какие три цели РФ после Покровска? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

У Покровска сейчас уже сложная ситуация

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV выразил мнение, что битва за Покровск состоится в ближайшие недели и станет генеральной и последней в рамках российского наступления, которое продолжается с октября прошлого года.

"Там сейчас уже сложная ситуация, не простые бои... Все идет к генеральному масштабному сражению, которое может произойти во второй половине сентября — за Покровск. Думаю, что это сражение может стать последним для российских войск этой осенью и последним в рамках их наступательной кампании, которая длится год, началась в октябре 2023 года, начавшись с этого направления, с боев за Авдеевку", — отметил Мусиенко.

Он также призвал не воспринимать уход ВСУ с определенных позиций под Покровском как "тотальную катастрофу", объяснив, что это вопрос сохранения боеспособности подразделений.

По его мнению, это фактически отход к основной линии обороны, которой будет Покровск.

"И эта битва начнется в ближайшие несколько недель. Все покажут эти боевые действия. Шансы — отбить эти атаки — у украинских войск есть, хотя бои идут тяжелые", — добавил эксперт.

Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин у себя в Telegram отметил, что Покровское направление стало самым горячим на фронте. Там продолжаются тяжелые бои. Прогнозы развития событий неутешительны. Потеря Покровска для Украины может иметь серьезные последствия.

"Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия. При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий", — отметил он.

Следовательно, оккупировав Покровск, россияне могут пойти по трем основным сценариям. Первый – развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск. Второй – развивать наступление на юг, где могут пытаться окружить нашу группировку. Третий – развивать наступление на Днепропетровскую область.

"По моему личному мнению, первые два направления для расаков более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровская такая возможность у них точно откроется", — отметил Жорин.

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