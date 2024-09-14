Все складывается не так, как планировал Путин: ВСУ прорвали еще один участок границы с Курщиной

Украинские воины продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области 13 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы).

Российские источники утверждают, что украинские силы атаковали к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (к востоку от Веселого).

Отметим, эксперты Института изучения войны (ISW) также сообщали, что в Курской области российские войска действительно начали контрнаступление, но есть один нюанс. Те операции, которые пытаются проводить россияне точно нельзя пока назвать масштабным контрнаступлением. Не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов своей территории.

Аналитики приводят слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что российские войска стянули в Курскую область 40 тысяч военнослужащих, но не уточнил состав этой группировки. В Институте отметили, что остается до конца неясным, касается ли подсчет главы государства исключительно боеспособных российских солдат, или объединенных сил, которые включают солдат-контрактников, а также менее боеспособных призывников, нерегулярные формирования, пограничников, подразделения Росгвардии и МВД России.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября отметил, что в Курской области находятся от 33 до 35 тысяч российских военнослужащих, а Зеленский заявил, что российское командование планирует сосредоточить в регионе от 60 до 70 тысяч военных. В ISW отметили, что эти данные существенно превышают 50 тысяч военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России для вытеснения украинцев из Курской области.



