Как Россия использует утечку секретных документов: версия Арестовича

Россия использует утечку секретных документов, которая якобы произошла у западных союзников Украины, в частности для того, чтобы перед своей общественностью легализовать потери российской армии в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Такое мнение он высказал в интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину.

Олексій Арестович був радником Офісу президента

"Разгоревшийся скандал с опубликованными "секретными документами" все стороны используют, как могут, — говорит эксперт. — Разобраться, где реальные документы, где подделка и кто кого играет — сложно. Четко видно, что российская сторона неловко пытается на этом сливе продвинуть свои основные нарративы по разным направлениям: толкнуть Израиль, Турцию, вбить клин между Украиной и США, а также легализовать свои потери для внутренней аудитории".

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"Как когда-то россияне крутили скандал с вагнеровцами в Минске, теперь они пытаются крутить тему со "сливом документов", но делают это крайне непрофессионально", — говорит Арестович.

По его мнению, даже если эти документы соответствуют действительности, это особым образом не скажется ни на украинских планах контрнаступления, ни на отношениях Украины с западными партнерами.

Между тем скандал со слитыми документами США набирает обороты.

В РФ появился новый союзник.

Кроме того, стало известно, как РФ использует религию как оружие.

Российские власти используют религию как оружие, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, и осуществляют информационные операции на религиозной почве, чтобы достичь военных целей, хотя сама грубо нарушает религиозные свободы на оккупированных территориях Украины, пишут эксперты.

