Как партизаны помогают приближать победу ВСУ

Рашистские власти на временно оккупированных территориях чем дальше больше свирепствуют. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Так оккупанты реагируют на возрастающее движение сопротивления местного населения. Открытки, разведка, саботаж и диверсии — украинские подпольщики и партизаны на оккупированных российской армией территориях не просто ждут украинской армии, но и помогают ей, пишут "Комментарии".



Партизаны подрывают «спокойствие» окупантов в тылу

Флешмоб "Единое сердце Украины" организовали активисты движения сопротивления "Желтая лента". Украинцев из временно оккупированных Россией территорий попросили отправить фотографию родного города.

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“Изначально флешмоба мы получаем ежеминутно сотни фотографий от наших активистов с оккупированных территорий. Перед публикацией мы сопоставляем их с фотографиями, которые мы получаем в соцсетях с частью сердец от людей на подконтрольной Украине территории. Это и Facebook, Instagram, Telegram, Twitter – любая соцсеть. Переходите за хештегом, и вы увидите просто большой поток этих фотографий и поддержки", — сообщил координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая лента" в интервью "Общественному радио".

С весны прошлого года движение "Желтая лента" проводит акции гражданского сопротивления российской оккупации. С помощью лент, плакатов, граффити с украинской символикой и стикеров активисты напоминают об Украине на оккупированных Россией территориях. По словам координаторов, в деятельности организации принимают участие более 7 тысяч человек. Большая часть находится в аннексированном Россией Крыму.

Одной из наших целей было создать что-то, что бы и дальше вдохновляло людей бороться. Мы хотели сделать что-то, что напоминало бы людям у нас, в Херсоне, о том, что это все еще Украина, но с другой стороны, чтобы это было безопасно. Ведь не все могут носить с собой сине-желтое знамя или вывесить его на доме. Естественно, это будет небезопасно для людей. Потому как условный символ мы взяли желтую ленту. Во-первых, у меня таких лент дома было много. Во-вторых, они яркие, бросаются в глаза, легко запоминаются", — пояснил координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая лента" в интервью "Радио Свобода".

Украинцы на оккупированных российской армией территориях собирают важную для ВСУ и Службы безопасности Украины информацию.

“Мы стараемся максимально верифицировать эту информацию с помощью местных активистов. И затем эту информацию передаем, например, через чат-бот приложения "Враг". А все, что касается коллаборантов и палачей, передаем через чат-бот СБУ и Генеральной прокуратуре", — рассказывает координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая лента" в интервью "Радио Свобода".

Полученная от подпольщиков информация помогает украинским военным противодействовать русской армии. К примеру, накануне в пресс-службе украинского Оперативного командования "Юг" сообщили, что в Николаевской области на Кинбурнской косе украинские военные уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами. А в Херсонской области — три моторных лодки вместе с российскими диверсантами.

На Кинбурн российские военные могут понемногу подтягивать вооружение, боекомплекты с левобережья временно оккупированной Херсонской области, потому что это полуостров, который соединен сушей именно с этим участком. Они чуть ли не на пальцах бросают: кто поедет на эту задачу, знают, что вернуться оттуда фактически невозможно”, — заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По словам координатора движения "Желтая лента", только в аннексированном Россией Крыму в сопротивлении участвуют около 4 тыс. мужчин и женщин.

Это не организованное движение сопротивления. Это отдельная активность отдельных граждан, у которых болит сердце, и подвергающих себя огромной опасности. Вместе с тем и организованное движение сопротивления на временно оккупированных территориях работает очень эффективно. И то, что мы часто слышим об успешных операциях, собственно, на этих территориях, не произошло бы без активной поддержки украинского сопротивления", — отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Несмотря на жесткие репрессии российских оккупантов, действует сопротивление и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма после того, как Силы обороны начали освобождать территории и враг начал отступать, у людей появилась вера в победу. Поэтому, конечно, они готовы помогать и передавать информацию. Враг это понимает, потому пытается закручивать гайки и усиливать борьбу. Усиливаются фильтрационные меры со стороны окупантов. Вводятся новые ограничения связи и пользования сетями”, — сказал Андрей Юсов.

По словам координатора движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая лента", для активистов создали инструкции по безопасности.

“Они есть в чат-боте. Перед заданием каждый активист может свериться – взять запасной телефон или основной почистить, удалить отовсюду постороннюю информацию о движении, полученных заданиях, удалить переписку и фотографии, иметь сменную одежду. Когда ты идешь на задание, нужно менять маршруты, чтобы тебя нельзя было отследить. Если ты видишь, что в людных местах слишком тяжело работать – не рискуй”, – озвучил он советы подпольщикам в интервью Радио Свобода.

На оккупированных территориях украинцы также собирают многочисленные свидетельства военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, впоследствии эти факты станут доказательствами в международном суде и спецтрибунале.

"Комментарии" также писали о том, что РФ сейчас вынуждена "придумывать новую тактику ударов". Российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" нашу ПВО.

Как сообщал портал "Комментарии", на недавно появившихся рашистских бронетранспортерах МТ-ЛБ установлены корабельные зенитные установки 2М-3М. Компоненты такого "танка-франкенштейна" датируются 40-50 годами прошлого столетия.

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