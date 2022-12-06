Как и когда закончится российско-украинская война: каким может быть мир

Во время вечернего обращения 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, прокомментировал очередной массированный удар со стороны РФ, а также отметил, что только демонтаж российских террористических возможностей, освобождение всей украинской земли и привлечение убийц к ответственности может принести нам мир. Он также подчеркнул, что ракетной атакой 5 декабря Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума – того самого, который она как гарант нарушила. Соответственно, отдать такой стране хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну, уверен Зеленский. В Минобороны Украины также уверяют, что будущее террористического государства РФ предрешено. Чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе украино-российской войны? Какие видятся варианты ее прекращения – и мира после? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Крах и царской, и советской империй, к сожалению, ничему россиян не научил

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сомневается, что РФ сознательно нанесла очередной массированный ракетный удар 5 декабря, подгадывая под годовщину подписания печально известного Будапештского меморандума.

"Но некоторые знаковые вещи важны в донесении информационного сигнала – и тут, действительно, стоило упомянуть этот документ, на который Россия наплевала. Впрочем, она плюет на любые, подписанные ей документы", – отмечает эксперт.

По его мнению, прогнозировать что-либо касательно ситуации на фронтах невозможно, но уже понятно – Запад не откажется от поддержки Украины, будет предоставлять ее системно. Несмотря на то, что Россия постоянно проводит мощные информационно-психологические операции (ИПСО) в стиле "Запад устал, у него заканчивается оружие" и так далее.

"Такие публикации появляются в ряде западных СМИ, включая довольно уважаемые. Впрочем, они же нередко потом публикуют опровержения. Это доказывает, что информационная война не затихает ни на миг, – поясняет Валерий Клочок. – Дискуссия же касательно формы установления мира, как по мне, понятна. Запад не будет воспринимать мира на условиях России. Эта война должна завершиться ее поражением, что США, Великобритания, ЕС уже четко проартикулировали. Потому вариант прекращения войны один – победа Украины".

Мир (как сообщество государств) точно будет иным после этой войны, уверен эксперт.

"Страны Запада осознали, что надо усиливать обороноспособность восточных рубежей Европы против рашистской агрессии, которая не прекращается столетиями. Она просто приобретает разные формы. Суть же остаётся той же – россияне считали и считают себя имперской страной, выбирают руководителей, которые поддерживают данные имперские амбиции. И Путин тут – лишь последователь ряда руководителей царской России, советского Сталина и так далее. Но тот же крах и царской, и советской империй, к сожалению, ничему россиян не научил. В отличие от цивилизованного мира, который, увы, учится очень медленно, пример чему – его нерасторопные и далеко не всегда эффективные меры противодействия российской агрессии. В том числе в ракурсе санкций, конфискации активов страны-агрессора и так далее", – констатирует Валерий Клочок.

Есть три модели, как может закончиться эта война

По словам политолога Андрея Окары, есть три основные модели завершения этой войны.

Первая – полная победа Украины.

"Что означает либо границы на момент до 24 февраля (программа минимум), либо границы по 1991 год, либо – восстановлен границ по 1991 год + создание условий, при которых РФ не сможет воевать с Украиной в будущем, – поясняет Андрей Окара. – Речь о денуклеаризации России (лишении ее ядерного оружия, создание неких демилитаризованных зон), а также о процессах, связанных с появлением в этой стране нового политического режим, с возможным развалом РФ на ряд государств".

Вторая модель – неполная победа России.

"Она может быть сопряжена с двумя важными факторами: применением ядерного оружия либо международным "договорняком" по проведению некой глобальной конференции ведущих стран мира, посвященной будущему Украины и т.н. "спорных территорий". Как в Корее, когда ее разделили на Южную и Северную по 38 параллели, – отмечает политолог. – В российско-украинском конфликте такой условной границей может стать, условно говоря, Днепр. Вероятны договоренности о сухопутном коридоре в Крым и так далее".

Третья модель 50 или 150 "оттенков серого". Когда нет ни удобной для Кремля победы России, ни явной победы Украины, но есть множество неких переходных состояний, похожих на то, что обсуждалось в Стамбуле в конце марта.

"К примеру, Украина не вступает в НАТО столько-то лет, вопрос о Крыме откладывается на столько-то лет, такие-то территории возвращаются в Украину, но с "особыми условиями", создавая, по сути, конфедерацию. При таком раскладе Украина превращается в амфорное государство, часть регионов контролируется РФ, но официально она оттуда как бы уходит. Российская пропаганда будет говорить, что победила РФ, украинская – что победила Украина. Однако такая ситуация может "вспыхнуть" вновь в любой момент", – предупреждает Андрей Окара.

Он уверен – от того, какой из вариантов в итоге сыграет, и будет зависеть то, каким будет новый мир после этой войны.

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