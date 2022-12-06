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ВСУ получили оригинальные «поздравления» с праздником от российских сайтов (ФОТО)

На ряде российских сайтов появились поздравления от Владимира Зеленского и Валерия Залужного

6 декабря 2022, 13:35 comments3067
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Автор:

Кравцев Сергей

Кибервойска ВСУ оригинальным способом поздравили коллег с праздником Вооруженных сил Украины. На ряде российских сайтов были опубликованы поздравления от президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ВСУ получили оригинальные «поздравления» с праздником от российских сайтов (ФОТО)

Российские сайты "поздравили" ВСУ с праздником. Фото: из открытых источников

Так, на сайте "Росводоканал. Краснодар" появилось изображение главы украинского государства Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне Кремля, который охвачен огнем.

А на сайте Государственного предприятия так называемой ДНР "Донецкая железная дорога" лидеры украинского сопротивления появились на фоне надписи "Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!".

Стоит отметить, что традиционно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особый праздник для нашей страны, сражающейся против российской агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова вести с Россией переговоры, в том числе о гарантиях безопасности. По его мнению, есть четыре предварительных условия: полный вывод войск РФ с территории Украины; возмещение причиненного ущерба (репарации); обеспечение наказания для военных преступников; отказ РФ от ядерного оружия. О чем говорит подобное заявление? Почему его делает именно Арахамия и именно сейчас? Какие есть сценарии проведения переговоров – какие кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина внезапно заявили, что хотят "долгосрочного мира", но есть нюанс.

ВСУ получили оригинальные «поздравления» с праздником от российских сайтов (ФОТО) - фото 2




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