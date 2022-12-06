ВСУ получили оригинальные «поздравления» с праздником от российских сайтов (ФОТО)

Кибервойска ВСУ оригинальным способом поздравили коллег с праздником Вооруженных сил Украины. На ряде российских сайтов были опубликованы поздравления от президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Российские сайты "поздравили" ВСУ с праздником. Фото: из открытых источников

Так, на сайте "Росводоканал. Краснодар" появилось изображение главы украинского государства Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне Кремля, который охвачен огнем.

А на сайте Государственного предприятия так называемой ДНР "Донецкая железная дорога" лидеры украинского сопротивления появились на фоне надписи "Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!".

Стоит отметить, что традиционно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особый праздник для нашей страны, сражающейся против российской агрессии.

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