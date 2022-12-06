Что произошло с ВСУ в 2022-м году – какое будущее у украинской армии в системе глобальной безопасности

Традиционно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особый праздник для нашей страны, сражающейся против российской агрессии. Как украинские вооруженные силы видоизменились в 2022-м? Какое у них будущее в рамках новой системы глобальной безопасности, которая точно появится после нашей победы в войне против России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Есть надежда, что опыт войны поможет в дальнейшем реформировании ВСУ

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что нынешние ВСУ имеют несколько важных черт.

"Во-первых, они без преувеличения имеют уникальный опыт боевых действий, – поясняет он. – Отметим, что еще недавно перспектива масштабной конвенционной войны в Европе выглядела призрачной. Даже та война, которую Россия вела против Украины, начиная с 2014 года, получила название "гибридной", что предполагало более широкий арсенал инструментов военных действий, где использование конвенционных военных сил и собственно военные действия – лишь один из компонентов (например, больше внимания уделялось информационной составляющей войны)".

По словам Артема Филипенко, нынешний этап российско-украинской войны – это полномасштабная война с применением всех видов конвенционного оружия. Ей свойственны оборонительные и наступательные операции, прорывы, операции на окружение и т.д., то есть она должна вестись и ведется по всем правилам современного военного искусства.

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – по мере продления войны повышается уровень использования новейших технологий и новых видов вооружений. Да, в значительной степени продолжают воевать образцы вооружений, созданных во второй половине ХХ века, но чем дальше, тем шире становится применение нового оружия. И именно ВСУ получает опыт их использования в конвенционной войне. Более того, использование новых технологий уже повлияло на тактику действий всех родов войск", – акцентирует Артем Филипенко.

В-третьих, Украина отрабатывает механизм мобилизации военнообязанных.

"Напомню, что недавно акцент делался на профессионализации армии, ставился вопрос, в том числе, и в Украине об отмене призыва на военную службу. Но жизнь изменила планы, – констатирует эксперт. – Соответственно, прошла испытания и система обеспечения ВСУ. Человека, призванного в ряды армии, нужно одеть, накормить, разместить в безопасном месте (последнее важное, поскольку использование крылатых ракет фактически размывает понятие тыла) и организовать обучение. Понятно, что первые дни и месяцы было немало проблем, но Украина сумела преодолеть и это. Следует напомнить, что в очередной раз подставили свое плечо волонтеры, которые помогли закрыть "узкие" места с обеспечением армии. Волонтерство – это гражданский подвиг, но все же желательно, чтобы армия была обеспечена всем самостоятельно".

Безусловно, у армии есть и определенные проблемы, отмечает Артем Филипенко. Вообще армия, акцентирует он, достаточно консервативный организм, не очень воспринимающий изменения.

"Есть еще достаточно "совковых", советских подходов по отношению к солдату, есть неурегулированные правовые вопросы. Всё это, конечно, нужно преодолевать, – уверен эксперт. – И есть надежда, что опыт войны поможет в дальнейшем реформировании ВСУ. Даже после нашей победы Россия как экзистенциальная угроза будет продолжать существовать, а значит, мы будем вынуждены держать нашу армию в состоянии постоянной боеспособности".

Украинская армия стала логичным продолжение украинского общества

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что изменение ВСУ произошли, прежде всего, не в количественных (хоть это, понятно, тоже есть), а в качественных показателях.

"Главное, что случилось – это внутренняя трансформация наших вооруженных сил. Они стали тем, что называется действительно народной армией. Философы, политики, политологи обращали внимание, что именно армия стала тем центром, который объединил нашу нацию, наше государство", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что если ранее вооруженные силы – это была определенная кастовая система, где служило небольшое число людей, нередко, идущих по стопам родителей, то теперь в ВСУ по зову души пошли представители всевозможных профессий, разных слоев.

"Таким образом, украинская армия стала логичным продолжение украинского общества, – поясняет Виктор Таран. – Общества, которое почувствовало, что ВСУ – это не что-то эфемерное, не особо важное. Разговоры в стиле "зачем нам в XXI веке армия", "кому нужны эти парады", "для чего нам тратить деньги на оружие" теперь навсегда в прошлом. Все понимают, почему армия важна, для чего надо вкладывать деньги в национальную оборону. И что честь и обязанность каждого мужчины – отслужить в армии. На каких условиях – другой вопрос. Есть разные системы – швейцарская, израильская и так далее. Но служить обязательно надо!".

Если говорить о глобальных переменах, то, по мнению эксперта, мы вернулись в парадигму, какой украинская армия была в 16-17 столетиях.

"Она тогда стояла на кордоне между Востоком и Западом. С одной стороны наступали Московия и Татария, с другой – Турция. А наши вооруженные силы тогда совместно с воинами Речи Посполитой были теми щитом и мечом, которые останавливали эту навалу, отбрасывали врагов. Своеобразной стеной, крепостью Европы. И сейчас мы, по сути, разбудили в себе тот казацкий дух – дух свободы, который был на украинских землях 350-400 лет назад, – считает Виктор Таран. – Тогда украинскую пехоту и артиллерию уважали и боялись. На них равнялись армии мира. Кстати, тогда наша армия была чуть ли не одной из наиболее многочисленных. Если французская регулярная на тот момент насчитывала 15-20 тысяч человек, то украинское реестровое казачество – 40 тысяч человек. И сейчас мы – уже в современных масштабах – возвращаем украинской армии былую мощь".

Размышляя о будущее системе глобальной системе безопасности, эксперт напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он подчеркивал, что по завершению горячей фазы российско-украинской войны, вопрос вступления Украины в Альянс – лишь вопрос времени. И Украина станет важным элементом этой системы.

"Пора признать, что в Европе именно украинская армия будет единственной, имеющей реальный опыт боевых действий, соответствующее качество. Мы будем одной из наиболее боеспособных армий не только Европы, но и мира. Стержнем мировой коллективной безопасности, – акцентирует Виктор Таран. – Но важно понять, что смены и трансформации в армии – полноценные – невозможны без политических трансформаций. Они должна идти рука об руку. Украине следует становиться реально демократической страной – с верховенством права, свободой слова и прав человека, где не будет места коррупции, попыткам авторитаризма. Именно за это мы сейчас и воюем".

ВСУ получили самое главное – это престиж, который базируется на реальных военных достижениях

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассуждает так:

"Можно без преувеличения констатировать, что украинская армия совершила качественный скачок в своей мощи и эффективности. В начале года в мире никто не ожидал, что ВСУ, которые оценены в рейтинге "Global Firepower" на 22 месте, смогут дать не просто достойный отпор владельцу второй позиции – российскому агрессору, но и проводить успешные контрнаступательные кампании. Фактически в этом году завершилось истинное формирование нашего оборонно-силового крыла".

Конечно, продолжает эксперт, это результат многих факторов. С 2014 года формировался офицерский костяк из профессиональных военных – украинских патриотов с уникальным боевым опытом и уже несоветской военной школы. В результате, отмечает Игорь Чаленко, в этом году мы увидели настоящую триаду:

– ВСУ как крепкую институцию с героической вертикалью от самых низов – простых солдат,

– харизматичность и мастерство наших военачальников во главе с главнокомандующим Валерием Залужным,

– максимальное содействие и нацеленность на результат политического руководства во главе с президентом Зеленским.

"Конечно же, нельзя не упомянуть ту мощнейшую поддержку, которую оказывают нам международные партнёры, – считает эксперт. – В то же время, очевидно, что, если бы мы не показали нашу слаженность и волю к победе, Украину бы могла ждать судьба второго Афганистана".

Сегодня, акцентирует Игорь Чаленко, ВСУ получили самое главное – это престиж, который базируется на реальных военных достижениях.

"Напомню, что мы уже инициировали обсуждение нового формата сохранения безопасности в мире – U24 для молниеносной остановки конфликтов на нашей планете. А украинская армия – это весомый миротворческий аргумент. Также усиление наших вооружённых сил делает из нашей страны всё более привлекательного члена Североатлантического альянса. Сравните смену риторики руководства НАТО о перспективах будущего присоединения Украины в начале года и сейчас. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Украинская армия и поддержание её способности к обороне также является основополагающим элементом "Киевского компакта о безопасности", который наша страна предложила союзникам для обеспечения необходимых гарантий до вступления в НАТО. Таким образом, – констатирует руководитель ЦАС, именно ВСУ являются реальным оберегом нашей независимости и суверенитета, а не пустые договоренности по типу Будапештского меморандума".

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