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У Путина заявили, что хотят «долгосрочного мира», но есть нюанс

На сегодняшний день в России не видят перспектив переговоров с Украиной

6 декабря 2022, 13:00 comments4612
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Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, начало которого противоречит его концовке. Так Песков заявил, что переговоров с Украиной быть не может, потому как цели так называемой "спецоперации" в Украине не достигнуты, но при этом якобы Россия желает прекращения войны и подписания документов о долгосрочном и справедливом мире. Как передает издание "Комментарии", слова Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина заявили, что хотят «долгосрочного мира», но есть нюанс

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Перспектив переговоров по Украине сейчас не видим, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации... То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир — с этим можно согласиться. Что касается перспектив переговоров, то мы их не видим сейчас", – заявил главный рупор Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова вести с Россией переговоры, в том числе о гарантиях безопасности. По его мнению, есть четыре предварительных условия: полный вывод войск РФ с территории Украины; возмещение причиненного ущерба (репарации); обеспечение наказания для военных преступников; отказ РФ от ядерного оружия. О чем говорит подобное заявление? Почему его делает именно Арахамия и именно сейчас? Какие есть сценарии проведения переговоров – какие кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - в разведке США рассказали, почему Путин намерен сместить сроки оккупации всей территории Украины.



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Источник: https://t.me/rian_ru/187792?fbclid=IwAR3nJQX7J1HfwsUEI0Hz0M0jojlr61OktyzK2mbpV3SPToS0T6WGPCbYwY0
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