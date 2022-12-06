У Путина заявили, что хотят «долгосрочного мира», но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, начало которого противоречит его концовке. Так Песков заявил, что переговоров с Украиной быть не может, потому как цели так называемой "спецоперации" в Украине не достигнуты, но при этом якобы Россия желает прекращения войны и подписания документов о долгосрочном и справедливом мире. Как передает издание "Комментарии", слова Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова вести с Россией переговоры, в том числе о гарантиях безопасности. По его мнению, есть четыре предварительных условия: полный вывод войск РФ с территории Украины; возмещение причиненного ущерба (репарации); обеспечение наказания для военных преступников; отказ РФ от ядерного оружия. О чем говорит подобное заявление? Почему его делает именно Арахамия и именно сейчас? Какие есть сценарии проведения переговоров – какие кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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