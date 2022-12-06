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В разведке США рассказали, почему Путин намерен сместить сроки оккупации всей территории Украины

Глава Национальной разведки США убеждена, что РФ быстро исчерпывает свои военные запасы

6 декабря 2022, 11:00 comments10224
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин вне себя от того, что его изначальный план по оккупации всей территории Украины провалился. Сейчас российская армия несет большие потери в Украине и фактически не продвигается вперед. Понимая это, в Кремле могут принять решение сократить свои аппетиты относительно оккупации всей территории Украины, но это нисколько не означается, что путин готов отказаться от главной своей цели. Он по-прежнему будет требовать от российской армии оккупации всей Украины, но сдвинет сроки, чтобы сократить потери в войне. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, пишет "Reuters".

В разведке США рассказали, почему Путин намерен сместить сроки оккупации всей территории Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В США отмечают, главная проблема для российского руководства – это даже не огромные человеческие потери, а исчерпывающие запасы вооружения. России нужно время, чтобы нарастить производства необходимого вооружения. Именно поэтому сроки захвата всей территории Украины придется сместить.

"Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", – добавила глава американской нацразведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики американского института введения войны (ISW) со ссылкой на украинских официальных лиц, пишут, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать россиянам прийти в себя. Как может дальше развиваться ситуация – и на фронтах в Украине, и внутри России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — согласно закрытым опросам, поддержка войны против Украины со стороны россиян уменьшается. Можно ли ожидать бунтов внутри страны-агрессора в обозримом будущем? Есть ли вероятность, что путинский режим – сметут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-expects-reduced-tempo-ukraine-fighting-continue-months-2022-12-03/
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