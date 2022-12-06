В разведке США рассказали, почему Путин намерен сместить сроки оккупации всей территории Украины

Президент России Владимир Путин вне себя от того, что его изначальный план по оккупации всей территории Украины провалился. Сейчас российская армия несет большие потери в Украине и фактически не продвигается вперед. Понимая это, в Кремле могут принять решение сократить свои аппетиты относительно оккупации всей территории Украины, но это нисколько не означается, что путин готов отказаться от главной своей цели. Он по-прежнему будет требовать от российской армии оккупации всей Украины, но сдвинет сроки, чтобы сократить потери в войне. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В США отмечают, главная проблема для российского руководства – это даже не огромные человеческие потери, а исчерпывающие запасы вооружения. России нужно время, чтобы нарастить производства необходимого вооружения. Именно поэтому сроки захвата всей территории Украины придется сместить.

"Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", – добавила глава американской нацразведки.

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Также издание "Комментарии" сообщало — согласно закрытым опросам, поддержка войны против Украины со стороны россиян уменьшается. Можно ли ожидать бунтов внутри страны-агрессора в обозримом будущем? Есть ли вероятность, что путинский режим – сметут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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