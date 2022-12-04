Украина готова к переговорам с РФ, но с 4 условиями: о чем говорит заявление Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова вести с Россией переговоры, в том числе о гарантиях безопасности. По его мнению, есть четыре предварительных условия:

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

– полный вывод войск РФ с территории Украины;

– возмещение причиненного ущерба (репарации);

– обеспечение наказания для военных преступников;

– отказ РФ от ядерного оружия.

О чем говорит подобное заявление? Почему его делает именно Арахамия и именно сейчас? Какие есть сценарии проведения переговоров – какие кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина сейчас имеет стратегическое, тактическое, а главное – психологическое преимущество перед РФ

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов рассуждает так:

"Председатель фракции "Слуга народа", а также глава переговорной группы между Украиной и рф, уроженец города Сочи, абхазец Давид Арахамия после довольно протяженного затишья наконец всплыл на политическом горизонте с рядом условий к стране агрессору. Естественно, возникает резонный вопрос – почему именно это озвучил Давид и почему именно эти четыре пункта? Я думаю, скорее всего, столь резкий выпад в сторону Кремля от главы фракции правящей в Украине партии носит формальную, декларативную форму".

Смысл, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы показать мировому сообществу, в частности Парижу, делающему странные реверансы в сторону РФ, желание Киева идти на переговоры с Москвой.

"Однако мы прекрасно понимаем, что все четыре условия, к сожалению, на данном этапе невыполнимы, – отмечает Алексей Воронцов. – Вместе с тем, это вызвало определенный резонанс в мировом информационном пространстве. Украина сейчас имеет стратегическое, тактическое, а главное – психологическое преимущество перед РФ. Контрнаступательные действия ВСУ идут практически по всем фронтам, освобожден Херсон, на горизонте Крым и Донецк. Поэтому я считаю, что в короткой перспективе все эти пункты вполне выполнимы – на фоне грядущей разгромной победы Украины и полного краха недоимперии".

Необходимо, чтобы российская власть внесла изменения в свою Конституцию, изъяв из состава РФ незаконно аннексированные украинские территории

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что названы вполне логичные предварительные условия для переговоров.

"Лично я в такой же хронологии говорил, начиная с февраля, когда россияне совершили полномасштабной вторжение, – отмечает он. – На эти пункты мы вполне можем пойти. И об этом говорит не только Арахамия, но и президента, обычные граждане. Именно такие условия сегодня могут гарантировать нам реальный предмет для переговоров".

По мнению Александра Антонюка, также следует, чтобы российская власть внесла изменения в свою Конституцию, изъяв из состава РФ незаконно аннексированные украинские территории — АРК Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

"При таких условиях, – акцентирует эксперт, – можно садиться за стол переговоров. Если же исключается хоть один из таких пунктов, это будет профанация".

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