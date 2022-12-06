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Кремль провалил главную миссию: в Минобороны заявили, что будущее РФ предрешено

В Минобороны считают, что Россия снова не справилась с задачей - повергнуть Украину в блэкаут

6 декабря 2022, 07:20 comments2116
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже восьмая попытка страны-агрессора запугать украинский народ, повергнув огромную страну по тьму, не увенчалась успехом. Миссия российских войск, которые обстреливают мирные города Украины, с треском провалена. Кремль не справился с главной своей миссией, поэтому будущее РФ предрешено. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, опубликованном в Twitter.

Кремль провалил главную миссию: в Минобороны заявили, что будущее РФ предрешено

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"Ракетный понедельник №8. Мишень — воля украинского народа. 70+ ракет пущено, более 60 сбито украинской ПВО. Миссия агрессора — провалена. Будущее агрессора как террористического государства предрешено", — говорится в заявлении главного оборонного ведомства страны.

Отметим, 5 декабря страна-агрессор совершила очередную террористскую атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Как сообщалось, украинские защитники во время российской ракетной атаки уничтожили более 60 из 70 ракет, которыми враг ударил по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже высказали благодарность западным партнерам за поддержку и предоставленные комплексы ПВО и ПРО, которые существенно усилил украинскую ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российской Рязани в понедельник, 5 декабря, взорвался бензовоз на аэродроме. А на аэродроме в Саратовской области ("Энгельс-2", где дислоцируется часть стратегической авиации страны агрессора) беспилотник атаковал бомбардировщики. О чем говорят эти ЧП на российских аэродромах? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - война не сбавляет обороты: чего ждать в ближайшем будущем на фронтах в Украине, и внутри России.




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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1599810470688747520
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