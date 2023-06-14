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Кадыров обратился с просьбой о помощи в украинскую разведку

Кадыров просит от украинской разведки предоставить информацию, чтобы найти своего "брата".

сегодня, 12:49
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Автор:

Slava Kot

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию об обстреле кортежа своей правой руки Адама Делимханова. По не подтвержденной информации, он был ликвидирован украинскими бойцами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Кадырова.

Кадыров обратился с просьбой о помощи в украинскую разведку

Делимханов и Кадыров. Фото из открытых источников

Политолог и журналист Кирилл Сазонов заявил, что украинские военные вблизи города Приморск ликвидировали одного из лидеров чеченских войск – Адама Делимханова. На эту информацию отреагировал Рамзан Кадыров.


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"Я сам не могу выйти на Адама Делимханова. На связь не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу помочь", — пишет чеченский лидер.

Пока неизвестно, действительно ли Кадыров обратился за помощью, или это определенный троллинг от чеченского боевика.

Украина официально не сообщила, удалось ли войскам ликвидировать правую руку Адама Делимханова. Госдума России сообщила, что правая рука Кадырова тяжело ранена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытались скрыться с поля боя, однако их расстрелял заградительный отряд. Это не в первый раз, когда российские военные не выполняют приказы руководства. Недавно мобилизованные заключенные убили инструкторов и устроили бунт. Бывшие заключенные угнали оружие и автомобиль на котором скрылись в неизвестном направлении.

Также "Комментарии" писали, что россияне запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса ТОР и попали по своим позициям.



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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3697
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