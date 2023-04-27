К коллаборантам присоединился бывший министр образования Украины

Бывший глава Администрации президента времен Леонида Кучмы, экс-министр образования при Януковиче — Дмитрий Табачник стал кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия" и советником главы оккупационной администрации аннексированной россиянами части Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Дмитрий Табачник сотрудничает с ФСБ и баллотируется от "Единой России"

"В оккупационном правительстве ВОТ (временно оккупированной территории — ред.) Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича, — пишет Иван Федоров. — Этот ничему не учит, но обо всех ошибках Балицкого быстро сообщает кураторам из ФСБ, а чтобы эффективнее контролировать захваченную территорию, Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России".

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Напомним, что Дмитрий Табачник занимал должность второго главы Администрации Президента Украины (1994-1996). Дважды вице-премьер-министр Украины (в правительствах Виктора Януковича, 2002-2003, 2006-2007). С 11 марта 2010 года по 23 февраля 2014 года — министр образования и науки в правительстве Николая Азарова. Находится во всеукраинском розыске с июля 2015 года, с 2014 года скрывается от украинских правоохранителей в России. Фигурант санкций Евросоюза за незаконное присвоение государственных средств.

В ноябре 2022 года Табачнику объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По данным СБУ, во время российско-украинской войны бывший государственный деятель, разделяя глубокие пророссийские настроения, действовал от имени представителей высших органов власти Российской Федерации, добровольно сотрудничал с Федеральной службой безопасности, организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. В январе 2023 года имущество Табачника, в том числе пять участков и половину квартиры в Киеве, арестовала СБУ. В январе 2023 года СБУ арестовало имущество Табачника на сумму $2 млн.

В начале 2023 года президент Зеленский лишил Табачника украинского гражданства.

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