К Бахмуту и Авдеевке добавилась еще одна горячая точка вблизи Донецка

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Кравцев Сергей
В течение последних семи дней Россия активизировала свои танковые атаки вокруг города Марьинка Донецкой области, в 20 км к юго-западу от Донецка. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как отмечается в сводке, за Марьинку идут бои с 2014 года, и она в значительной степени разрушена в результате артиллерийских перестрелок. Она контролирует подходы к Донецку и ключевую дорогу H15.
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Читайте также на портале "Комментарии" — по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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