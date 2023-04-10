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К Бахмуту и Авдеевке добавилась еще одна горячая точка вблизи Донецка

Страна-агрессор активно атакует Марьинку

сегодня, 10:15
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Автор:

Кравцев Сергей

В течение последних семи дней Россия активизировала свои танковые атаки вокруг города Марьинка Донецкой области, в 20 км к юго-западу от Донецка. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

К Бахмуту и Авдеевке добавилась еще одна горячая точка вблизи Донецка

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, за Марьинку идут бои с 2014 года, и она в значительной степени разрушена в результате артиллерийских перестрелок. Она контролирует подходы к Донецку и ключевую дорогу H15.


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"Россия по-прежнему уделяет первоочередное внимание операциям в более широком секторе Донецка, включая районы Марьинки и Авдеевки, расходуя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.                                                                  

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, какую задачу Путина Минобороны РФ провалило этой зимой.

Ранее "Комментарии" писали — в США назвали мощное оружие, которое Россия использует во войне против Украины.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1645302368945201152
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