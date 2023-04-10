В США назвали мощное оружие, которое Россия использует во войне против Украины

Россия продолжает активно использовать религию, как оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Россия продолжает использовать религию как оружие для дискредитации Украины на международной арене и использует информационные операции на религиозной почве для достижения военных целей, несмотря на то, что сама осуществляет грубые нарушения религиозной свободы в оккупированной Украине.

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Также в отчете говорится о том, что Россия может использовать приближение православного праздника Пасхи 16 апреля, чтобы задержать украинское контрнаступление, призывая к прекращению огня из уважения к православной религии, несмотря на то, что сама не демонстрирует такого уважения к религии на оккупированных ею территориях.

"Российские религиозные преследования, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленной на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины", — отмечают специалисты.

Российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине.

По данным института, с момента полномасштабного вторжения России в Украину российские солдаты или оккупационные власти совершили, по меньшей мере, 76 актов религиозных преследований в Украине.

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