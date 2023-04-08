В британской разведке рассказали, какую задачу Путина Минобороны РФ провалило этой зимой

Массированные систематические атаки страны-агрессора по энергетической инфраструктуре Украины не дали ожидаемого результата. Несмотря на постоянные обстрелы, серьезного разрушения объединенная энергетическая система Украины так и не получила. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Москва не смогла разрушить энергосистему Украины. Фото: DW

Как говорится в отчете, российские войска наносили дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Удары меньшего масштаба (менее 25 носителей) продолжаются, но весьма вероятно, что они окажут гораздо меньшее влияние на систему.

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По информации британской разведки, украинские сетевые компании продолжают закупать трансформаторы и другие важные компоненты для замены Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно трансформаторов высокого напряжения, которые весят не менее 100 тонн.

"Энергетическая ситуация в Украине, скорее всего, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались", — отмечают британские аналитики.

Отметим, на сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует. Как сообщает НЭК "Укрэнерго", причина отсутствия дефицита сейчас — профессиональная работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций.

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