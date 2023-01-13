Известно, когда в Украину попадут французские танки

Официальные лица Франции заявили в очередной раз о поддержке Украины в войне против России, а министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню озвучил через некоторое время колесные танки AMX 10-RC будут отправлены в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Фото из открытых источников

После телефонного разговора президента Франции с Владимиром Зеленским в начале года, Эммануэль Макрон объявил о готовности предоставить Украине колесные танки AMX 10-RC. Это заявление повлекло за собой эффект домино, от которого упала стена на поставку определенных видов западного вооружения.

На следующий же день США и Германия сообщили о передаче Украине свои БМП Bradly и Marder в соответствии. Такой шаг французского лидера также запустил обсуждение поставок в Украину западных танков Leopard 2.

Теперь же министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню озвучил, когда французская техника прибудет в Украину.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев", — заявил Себастьен Лекорню, таким образом французская военная техника окажется на украинском фронте где-то в середине марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские БМП, танки и гаубицы прибыли в порт Нидерландов, оттуда они отправятся в страны Восточной Европы.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Финляндии подтвердил готовность страны к отправке своих танков в Украину. Однако из-за общей границы с Россией это будет небольшое количество боевых единиц военной техники Leopard 2, которая в Финляндии насчитывает около 10% от всего запаса НАТО.

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