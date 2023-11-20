Из-за каких слов Зеленского не удалось расширить коалицию в поддержку Украины: детали

Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским России и ХАМАСа не позволило создать более широкую коалицию поддержки Украины на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "The Guardian".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По информации СМИ, сказанное Зеленским подорвало стремление Украины расширить альянсы на Ближнем Востоке и в других местах за пределами Запада, что "было ключевой частью полномочий недавно назначенного министра иностранных дел Рустема Умерова".

В частности, Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными государствами было "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — заявил советник главы Офиса президента.

Отметим, в этом же интервью Михаил Подоляк заявил, что Украина готовится к тяжелейшему этапу в отражении российской агрессии, а не к переговорам с агрессором, оснований для которых нет и ближайшее время не предвидится.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине – это не кино, которое имеет определённую продолжительность и концовку. Реальная война – это совсем другое, это "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизни украинцев и военных, и на которую нужно время. Такое заявление во время встречи с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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