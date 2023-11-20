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Из-за каких слов Зеленского не удалось расширить коалицию в поддержку Украины: детали

По данным The Guardian, слова Зеленского про РФ и ХАМАС не позволили Украине расширить альянсы

сегодня, 14:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским России и ХАМАСа не позволило создать более широкую коалицию поддержки Украины на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "The Guardian".

Из-за каких слов Зеленского не удалось расширить коалицию в поддержку Украины: детали

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По информации СМИ, сказанное Зеленским подорвало стремление Украины расширить альянсы на Ближнем Востоке и в других местах за пределами Запада, что "было ключевой частью полномочий недавно назначенного министра иностранных дел Рустема Умерова".


В частности, Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными государствами было "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — заявил советник главы Офиса президента.

Отметим, в этом же интервью Михаил Подоляк заявил, что Украина готовится к тяжелейшему этапу в отражении российской агрессии, а не к переговорам с агрессором, оснований для которых нет и ближайшее время не предвидится. 

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине – это не кино, которое имеет определённую продолжительность и концовку. Реальная война – это совсем другое, это "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизни украинцев и военных, и на которую нужно время. Такое заявление во время встречи с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало — может ли Россия изменить мнение Запада о войне в Украине: о чем говорят новые заявления Путина.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/nov/20/ukrainian-optimism-fades-at-start-of-another-winter-of-war
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