У Зеленского решили прояснить, есть ли возможность начать реальные переговоры с РФ

Украина готовится к тяжелейшему этапу в отражении российской агрессии, а не к переговорам с агрессором, оснований для которых нет и ближайшее время не предвидится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

На Банковой считают, что данный этап войны "требует сильнейшей и самой трудной концентрации", чтобы продолжать в войне ведение оборонных и контрнаступательных действий ВСУ.

Михаил Подоляк считает, что о "замораживании" войны с Россией нет смысла даже говорить, потому как пауза в войне сыграет только на руку России, которая позволит Москве нарастить больше сил для нового масштабного нападения на Украину.

"Давайте проясним: возможности для реальных переговоров нет. Это будет всего лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", — высказался советник главы ОП.

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