Итоги Рамштайна-10: с чем «проспали» западные партнеры – есть ли повод для оптимизма

Состоялась десятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По словам президента Владимира Зеленского, обсуждали боеприпасы, артиллерию, танки, защиту украинского неба. Среди прочего, известно, что 150 танков Leopard для обороны Украины пообещали передать девять стран. Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины

Танки и не только они нужны нам здесь и сейчас

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Муса Магомедов рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"С учетом той ситуации, которая у нас сейчас на фронте, те же 150 танков Leopard, пришедшие слишком поздно, могут уже быть не нужны. Нам важно получить необходимое вооружение не только в нужном количестве, но и как можно быстрее. Танки и не только они нужны нам здесь и сейчас".

Мы благодарны партнерам за любую помощь, акцентирует нардеп. Но чтобы ВСУ могли применить ее максимально эффективно, нам важна скорость ее получения.

Важнейшим вопросом остается подготовка ударных частей на западных полигонах

Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что юбилейный "Рамштайн" был не очень шумным в медийном плане. А это значит, считает он, что был обсужден ряд вопросов, менее эффектных, чем самолеты и танки.

"Большие объемы техники, которые начали поступать в части ВСУ, нуждаются в базах обслуживания и дополнительной нагрузке на логистику. Ожидаемое наступление потребует также дополнительных госпитальных резервов. Также вопросы финансов фактически исчезли из медийного поля", – отмечает Владимир Цыбулько.

Важнейшим вопросом, подчеркивает политолог, остается подготовка ударных частей на западных полигонах.

"И здесь можно сказать, – заключает эксперт, – что получающие резонанс вопросы связаны скорее не с боевой подготовкой, а с особенностью политической системы той или иной страны!".

Только сейчас, медленно, Запад понемногу созревает до того, чтобы передать летную технику в соответствии с нашими потребностями

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний напоминает слова министра обороны Украины Алексея Резникова, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм.

"Это понятная и правильная реакция со стороны украинских властей на очередные пакеты военной помощи от западных стран, – считает эксперт. – "Рамштайн" как площадка для совместной от стран НАТО поддержки Украины в целом выполняет свою задачу. Помощь продолжает поступать. К тому же, этот формат выполняет еще и функцию солидарности западных стран между собой. Можно даже сказать, что определенной конкуренции или даже давления. Если что-то поддержали одни страны, то они вправе ожидать аналогичной позиции от других".

По словам Александра Дония, важные объявления сделали Канада и Швеция о готовящемся отправлении в Украину танков западного производства. Но о танках шла речь и на "Рамштайне-9", напоминает он.

Хочется, чтобы "вскоре" было не слишком долгим. И чтобы самолеты были не только от Польши". "И, если украинские власти должны говорить слова благодарности западным странам (и это справедливо), то эксперты могут поднимать те вопросы, которые не могут позволить артикулировать громко власти Украины, – отмечает эксперт. – А именно тот факт, что западная помощь не успевает по нуждам фронтам. Танки нужны были на вчера. Украинское общество в ожидании наступления ВСУ, но пока продолжаются наступательные действия со стороны оккупантов, которые до сих пор превосходят нас количественно не только по живой силе, но и по вооружению. Хорошо, что героизм, умение и имеющаяся техника в ВСУ не позволяют оккупантам продвигаться так, как те бы хотели. Но о тех же самолетах мы говорим в течение года. И только сейчас, медленно, Запад понемногу созревает до того, чтобы передать летную технику в соответствии с нашими потребностями. Поэтому лучшая информация сразу после "Рамштайна-10" исходила от польского президента Дуды, что вскоре первые боевые самолеты будут переданы

Поэтому, констатирует Александр Доний, благодарим "Рамштайн-10" – и с нетерпением ждем "Рамштайн-11".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему стратегическое наступление РФ уже невозможно – что может изменить расклад сил на поле боя