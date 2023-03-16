Первые ушли: Польша передает Украине истребители

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Моесеенко Валентина
Это произойдет уже в ближайшие дни, заявил Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Чехии, пишут "Комментарии". Глава европейского государства пообещал истребители передать Украине исправными и готовыми к выполнению поставленных боевых задач.
Польша передаст Украине истребители МиГ-29
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По словам Дуды, решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.
На вооружении польской армии эти самолеты будут заменены FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. Затем к ним присоединятся эскадрильи самолетов F-35, добавил Дуда.
"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя.
Сообщал портал "Комментарии" и что командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в онлайн формате принял участие в симпозиуме командующих воздушных сил стран-членов НАТО и призвал создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле — куется в небе!"
Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит западную авиацию . Стало известно, когда Киеву все же ждут истребители от Запада.
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