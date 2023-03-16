Первые ушли: Польша передает Украине истребители

Это произойдет уже в ближайшие дни, заявил Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Чехии, пишут "Комментарии". Глава европейского государства пообещал истребители передать Украине исправными и готовыми к выполнению поставленных боевых задач.



Польша передаст Украине истребители МиГ-29

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"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", — сказал политик.

По словам Дуды, решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.

"Можно с уверенностью сказать, что мы буквально в этот момент отправляем эти МиГ в Украину. У нас сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов", — отметил польский президент.

На вооружении польской армии эти самолеты будут заменены FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. Затем к ним присоединятся эскадрильи самолетов F-35, добавил Дуда.

"Верим и надеемся, что за этим решительным поступком и примером реального вклада в защиту украинского неба – последуют другие страны, располагающие такими самолетами", – заявил Президент Польши Анджей Дуда.

"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя.

Сообщал портал "Комментарии" и что командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в онлайн формате принял участие в симпозиуме командующих воздушных сил стран-членов НАТО и призвал создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле — куется в небе!"

Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит западную авиацию . Стало известно, когда Киеву все же ждут истребители от Запада.