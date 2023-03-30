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Иран, вероятно, увеличит поставки оружия в Россию, - ISW

Аналитики прогнозируют укрепление российско-иранского сотрудничества

сегодня, 11:35
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Автор:

Константин Куликов

Вероятно, Иран пытается укрепить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых оба являются более равноправными партнерами, и, наверняка, увеличит поставки оружия России, преследуя эту цель. Такой прогноз, по итогам встречи глав МИД России и Ирана, сделали аналитики американского Института изучения войны.

Иран, вероятно, увеличит поставки оружия в Россию, - ISW

Російські безпілотники "Гєрань", ймовірно, є перейменовані іранські "Шахєди"

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 29 марта, чтобы рассмотреть стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые, вероятно, усилят двусторонние отношения России и Ирана в области безопасности", — отмечают аналитики ISW. — Абдоллахиян заявил, что официальные лица России и Ирана находятся на завершающей стадии подписания соглашения о сотрудничестве".


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Кроме того, американские аналитики отметили, что Абдоллахиян и Лавров, вероятно, обсудили продолжение усилий России по закупке иранских систем вооружений для использования в Украине и завершенное соглашение о предоставлении Россией Ирану штурмовиков Су-35. Ссылаясь на данные Украинского центра сопротивления, они сообщают о возобновлении иранской авиакомпанией Pouya Air Transport регулярных рейсов между Тегераном и Москвой — вероятно, для поддержки поставок оружия.

"Украинский центр сопротивления также сообщил, что официальные лица Ирана планируют доставить беспилотники Shahed-131 персоналу группы Вагнера и что персонал Вагнера начал тренироваться по управлению беспилотниками, хотя ISW не нашло подтверждения того, что персонал группы Вагнера использовал беспилотники иранского производства в Украине", — осторожно говорят американские аналитики.

Ранее ISW оценивало, что Россия полагается на Иран относительно военной и технологической поддержки в Украине, и некоторые иранские сотрудники, вероятно, находятся в Украине, непосредственно поддерживая российские атаки на украинскую инфраструктуру.

Тем временем, РФ внесла Венгрию в список "недружественных стран". А в Британии сделали тревожное заявление.

Кроме того, стало известно, когда украинцам ожидать повышения тарифов на газ.



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