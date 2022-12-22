Иран и Россия восстанавливают транспортный маршрут, помогший победить Третий рейх

Россия и Иран продолжают тесное сотрудничество. РФ делится с Ираном ядерными разработками, а тот в свою очередь отправляет оружие в Россию. Для большего сотрудничества страны планируют оживить Трансиранский маршрут (Персидский коридор), помогший СССР и союзникам в разгроме Третьего рейха во время Второй мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Biznes Alert.

Россия продолжает усиливать сотрудничество с Ираном. Фото из открытых источников

После нападения России на Украину, которое развивается быстрее с 2014 года и в следующей фазе с 2022 года. Запад начал все больше усиливать процесс изоляции Москвы, в свою очередь Россия стала искать альтернативные торговые пути, поставщиков и посредников. И тут появился Иран и идеи восстановить персидский коридор, помогший победить во Второй мировой войне.

Когда СССР и союзники сотрудничали, чтобы победить Третий Рейх, им в этом помог Трансиранский маршрут. Через него США, Великобритания и Канада смогли обеспечить советскую армию в общей сложности более 5,2 млн тонн различных грузов, необходимых для СССР.

Иранские власти сразу начали подчеркивать, что отложенный проект Трансиранского маршрута должен быть разработан совместно с Россией, которой нужен посредник для газовых и нефтяных продаж. Также Тегеран поставляет через него Кремлю дроны-камикадзе и возможно баллистические ракеты.

Трансиранский маршрут простирается от Персидского залива, а вскоре, вероятно, от Аравийского моря до России. Однако маршрут по коридору ведет не только вглубь России, но и к Черному морю через Волгу и Дон. Таким образом, создается логистическая цепь, которая в условиях непрерывного противостояния с Россией угрожает безопасности не только Украины, но и Европы.

"Мы наблюдаем рост торговли, движение судов в Каспийском море и развитие логистической инфраструктуры Ирана ускоренными темпами. Россия настроена на максимальное расширение во время войны с Украиной. Трансиранский маршрут создает для этого необходимую материально-техническую поддержку. Он ускорится, когда Иран присоединится к Евразийскому экономическому союзу и Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году", — пишет аналитик NaviRisk Лукаш Пшибышевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран и Россия заключат договор о сотрудничестве.

Также "Комментарии" писали о том, что в России закончились иранские дроны-камикадзе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!