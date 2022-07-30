Имеют частичный успех: оккупанты хотят захватить Семигорье - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки.

"Враг пытался вести штурмовые действия у Бражковки, успеха не имел, отошел", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцево и Нью-Йорк. Нанес авиационные ударов неподалеку от Яковлевки и Зайцева.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Майское, успеха не имел, отошел.

"Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ране портал "Комментарии" писал о том, что украинские десантники сбили вражеский бронированный штурмовик Су-25: подробности (ВИДЕО). Бойцы ВСУ дают достойный отпор оккупантам.

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Сайт "Комментарии" сообщали о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию".

Также "Комментарии" информировали о том, что почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине.

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