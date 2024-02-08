Игнат о новом роде войск: Есть определенные стратегические замыслы

Юрий Игнат отказался конкретизировать, какие именно стратегические замыслы у военных, однако добавил без беспилотников сегодня никто не обойдется.

Юрий Игнат рассказал о дронах

В этом контексте он привел пример Турции, где беспилотники используют не только военные. По его словам, их активно используют в работе сотрудники полиции и пограничники, чтобы бороться с контрабандой.

"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем",

– подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Он отметил, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны, подчеркнул руководитель Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Украине будет создан новый род войск, который поможет в войне с Россией, об этом, в частности, говорил военный эксперт Владислав Селезнев. Он предположил, что все будет организовано максимально оперативно . Эксперт считает, что благодаря использованию дроны войну РФ против Украины можно считать войной четвертого поколения, где важную роль играет техника и технологии, помогающие сохранять жизнь украинских военных. По его словам, чтобы оформить новый род войск, нужно время, ведь стартует определенная бюрократическая рутина, связанная с оформлением документов, поиском источников финансирования, создание новой структуры в системе Вооруженных сил Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров рассказал, что Украина разрабатывает аналог "ланцетов", уже прошедший испытание. Он заявил, что уже в ближайшее время российские танки будут гореть.



