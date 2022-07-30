Идет на карантин: Джо Байден снова заболел COVID-19

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден снова заболел COVID-19. Об этом Байден сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США сообщил, что получил позитивный результате теста на коронавирус и уходит на карантин.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Такое происходит с небольшим количеством людей. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности окружающих", — пишет Джо Байден.

Также Байден добавил, что продолжит работать и надеется вскоре вернуться.

Отметим, что в этом месяце американский президент уже болел COVID-19, тогда у него проявлялись легкие симптомы, но уже спустя несколько дней тест показал негативный результат.





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