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Идет на карантин: Джо Байден снова заболел COVID-19

Байден рассказал, что не ощущает симптомов болезни

30 июля 2022, 23:05
Автор:

Денис
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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден снова заболел COVID-19. Об этом Байден сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

Идет на карантин: Джо Байден снова заболел COVID-19

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США сообщил, что получил позитивный результате теста на коронавирус и уходит на карантин. 

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Такое происходит с небольшим количеством людей. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности окружающих", — пишет Джо Байден. 

Также Байден добавил, что продолжит работать и надеется вскоре вернуться.

Отметим, что в этом месяце американский президент уже болел COVID-19, тогда у него проявлялись легкие симптомы, но уже спустя несколько дней тест показал негативный результат. 

Идет на карантин: Джо Байден снова заболел COVID-19 - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию". 

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Источник: https://twitter.com/POTUS/status/1553451657748512768
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