HIMARS работает: Генштаб подтвердил уничтожение 2 пунктов дислокации врага в Запорожской области

Украинские защитники нанесли мощные удары по российским оккупантам в Запорожской области. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

HIMARS. Фото: из открытых источников

Подтверждено поражение позиций противника в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка.

"Уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники, 2 пункта дислокации, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", — проинформировали в Генштабе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – всего за два дня нового года над Украиной сбили более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это количество может возрасти, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Между тем, спикер иранского МИД Нассер Канаани заявляет, что "Иран не сторона конфликта в Украине и необоснованные упреки против Ирана не помогут решению проблемы". Понимает ли мир угрозу российско-иранского сближения в военно-технологическом плане? Есть ли шанс в обозримом будущем повалить иранский и российский режимы, уже подрывающие глобальную безопасность и способные окончательно уничтожить ее? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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