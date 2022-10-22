Херсон хотят сделать "вторым Сталинградом": почему взрывом Каховской ГЭС Россия выстрелит себе в ногу

Временно оккупированный Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям, сообщает Генштаб ВСУ. В свою очередь, Институт изучения войны (ISW) подтверждает данные украинского руководства и разведки, что российские оккупанты, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области. О чем говорят данные сообщения? Какие есть варианты развития событий на южном фронте? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Подрыв дамбы Каховской ГЭС не имеет для россиян никакого смысла

По мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, противник понимает, что удержаться в Херсоне не может. Но пытается это сделать.

"Оставить Херсон – означает стратегическое поражение для россиян. Потому они делают всё, чтобы попытаться сдержать продвижение ВСУ. Но сил и средств оккупантам явно не хватает. Резервы подойти к ним не успевают. Как следствие – россияне всё более явно готовятся к отступлению на юге. Причем действуют в своей привычной манере – мародерство, издевательство над мирным населением, убийства, террор, депортация", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что, согласно логике проведения военных операций, подрыв дамбы Каховской ГЭС не имеет для россиян никакого смысла.

"Правый берег Днепра, откуда мы сейчас выдавливаем россиян, выше левого. И в случае подрыва дамбы затоплено будет именно Левобережье, подконтрольное оккупационным войскам. Будет ли у нас необходимость форсировать Днепр после того, как мы выбьем оккупантов из Херсона? Не думаю. Днепр там довольно широкий, 1,5 км, это серьезная операция. И у нас нет необходимости бросать туда значительные силы и средства. Есть другие направления, через которые можем совершить прорыв", – поясняет полковник.

Если посмотреть на карту, продолжает он, тот кусок земли выглядит клином и легко перекрывается огнем артиллерии и РСЗО.

"Именно поэтому в свое время мы вынуждены были оттуда отступить. А теперь уже мы можем перекрыть огнем тот кусочек земли, Южную Таврию, значительно усложнив жизнь противнику. Нанося удары, в том числе, по выходам с Крыма, – рассказывает Сергей Грабский. – А теперь представим себе, что россияне подрывают дамбу. Тем самым они стреляют себе в ногу, причем из пушки. Ведь так они уничтожают коммуникацию с Крымом, а также поставки туда воды. В итоге Крым становится реально островом. А он нужен россиянам как база поставок для своей группировки, воюющей на юге материковой Украины. И что делать в таком случае? Вывозить вооружение сперва в Керчь, а потом через Крымский мост – и на Бердянск? В разы увеличивая логистику. Зачем?".

Эксперт подчеркивает, с военной точки зрения нет никакой логики для россиян подрывать дамбу. Но мы, напоминает он, имеем дело с неадекватными людьми.

"И в Кремле могут принять решение подорвать дамбу, даже рискуя жизнями своих солдат, которые находятся на левом берегу, лишь бы отвлечь внимание мирового сообщества от позорного поражения РФ на Херсонщине", – предупреждает Сергей Грабский.

Если россияне дамбу взорвут, то ещё минимум 8 лет воды опять не будет – ни для АРК, ни для 300 тыс. га херсонских орошаемых полей

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что сообщения Главного управления разведки Генштаба Украины о минировании россиянами Каховской ГЭС можно охарактеризовать известной фразой – так не доставайся же ты никому!

"Судя по методам ведения войны РФ, у наших врагов нет ни моральных понятий, ни ограничений. Причем они не жалеют ни гражданское население, в том числе временно оккупированных территорий, ни собственных военных. То, что единственный захваченный рашистами с 24 февраля областной центр – Херсон – хотят сделать неким "вторым Сталинградом", заставив украинские ВСУ увязнуть с затяжных уличных боях, стало понятно после восьмиминутной начитки "успехов и задач" от нового командующего оккупационной группировкой – генерала Суровикина. Прогнозируемые им "тяжелые решения" – это вполне может быть желание "перемолоть" ударную и боевую мощь украинской армии любимыми способами. В том числе войной в условиях городской застройки или разливом Каховского водохранилища в случае детонации турбинного зала Каховской гидроэлектросанции. В высших военно-политических кругах РФ считают, что чем уродливей и масштабнее методы достижения своих целей, тем лучше", – поясняет эксперт.

А потому, продолжает она, нельзя исключать, что ради уничтожения или хотя бы торможения высокомобильных и высокотехнологично оснащённых батальонов ВСУ противник пойдет на безумное решение – подрыв дамбы в районе Новой Каховки.

"Такие действия и последствия на годы отрежут левый и правый берег Днепра. Стоит ли оно того, чтобы дать отойти из Херсона росармейцам? Экология и люди пострадают. Разлив и волна будут сметать села и города. Но самое страшное будет потом, – предупреждает Светлана Кушнир. – Первое. Для Запорожской АЭС не будет хватать водозабора для охлаждения реакторов. Второе. Воды в Крым не будет. Управление Северо-Крымского канала находится на левом берегу, в Таврийске. Этот канал сезонный. Да, в 2022 году, после захвата, россияне дали воду в Крым по его руслу. Восемь лет этого не было. Но если дамбу взорвут, то ещё минимум 8 лет воды опять не будет – ни для оккупированной АРК, ни для 300 тыс. га херсонских орошаемых полей. Третье. Выше Каховки, в Любимовке, находится Управление Каховского канала. Он круглый год прокатывает воду, его ресурс — это 1 млн. га орошения, а также снабжение питьевой водой Каховского, Ново-Троицкого, Генического районов Херсонской области, а также Мелитопольского района и города Бердянска Запорожской области. Понимают ли оккупанты, что сотни тысяч гектар земли без полива, мелиорации и посева уже через сезон превратятся в пустыню? Кстати, единственная пустыня на Европейском континенте находится как раз на Херсонщине, это Олешковские пески. Как и реликтовый хвойный лес, ареал которого исчисляется тысячелетиями. Понимают ли оккупанты, что весь юг двух "освобожденных и присоединенных " областей окажется без питьевой воды, а миллионы человек на этих территориях постигнет гуманитарная катастрофа?".

По мнению эксперта, судя по действиям военного генералитета и лично Путина, всё они осознаЮт, но не подают вида. Ведь в их понимании теперь эти регионы Украины теперь в составе России. А значит — хоть камни с неба.

"Хотя в действительности — с неба летят ракеты, – отмечает Светлана Кушнир. –А если планы РФ по затоплению и подрыву машинного отделения Каховской ГЭС будут реализованы (не дай Бог!), то с неба придет изнуряющее и испепеляющее в степи солнце. И, как результат, вымирание и смерть южной части Украины. Ответственность за гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях, согласно международным конвенциям, несет государство-оккупант. Но для россиян во власти – разве важны люди? Для них универсальна формула – "бабы новых нарожают". Так было в советские времена, так осталось и в дремучей России в новом веке".

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