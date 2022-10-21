Россия готовится взорвать дамбу Каховской ГЭС: реальный ли такой сценарий – что может сдержать агрессора

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россияне, теснимые ВСУ на Херсонщине, вероятно, готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения. По его мнению, мир должен реагировать превентивно. Насколько велика вероятность такого подрыва? О чем говорят события, которые развиваются сейчас на юге Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Противник понимает, что ему на юге – конец

Ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук поясняет:

"Действительно, есть факт заминирования Каховской ГЭС, что подтверждает разведка и первые лица страны. Похоже, противник понимает, что ему на юге – конец. Он из последних сил сдерживает наше наступление, пытается максимально эвакуировать военную технику, которой у россиян уже осталась мало. Делают всё подло, по традиционной русской традиции, прикрываясь мирным населением. Каждая переправка военной техники с правого берега Днепра на левый сопровождалась нашим обстрелом. Противник нес большие потери. И не придумал ничего лучшего, нежели объявить массовую эвакуацию".

По мнению Андрея Рымарука, со дня на день мы увидим, как будет уходить военная техника оккупантов под прикрытием живого щита из мирных граждан.

"Такой шаг как минирование Каховской ГЭС – вынужденная мера. Оккупанты боятся, что мы будем их догонять, быстро наладим переправу в районе Каховской ГЭС и перенесем театр военных действий на левый берег Херсонщины, – отмечает эксперт. – Пока сложно сказать, будут ли они подрывать ГЭС. В данный момент это выглядит скорее, как психологический, сдерживающий фактор для наступающих ВСУ. Что, понятно, не остановит наступление. Как, думаю, понятно и самим оккупантам, что они таким подрывом ударят и по себе. Левый берег – очень пологий. Берем любую топографическую карту – и видим, что подрыв Каховской ГЭС затопит, в том числе, город Алешки (бывший Цюрупинск). Это очень большая территория".

Подрыв дамбы практически полностью закрывает техническую возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что оккупанты могли бы заминировать основные переправы через Днепр, чтобы взорвать их при отступлении. После чего – закрепиться на левом берегу и не позволить ВСУ развивать наступление к морю и к Крымским перешейкам.

"Тогда нашим пришлось бы форсировать довольно широкое в этом месте русло Днепра, действуя под огнем. Плюс – российские войска смогли бы обстреливать и разрушать сам Херсон, – поясняет эксперт. – Это один из сценариев, в который может входить и минирование дамбы Каховской ГЭС. Но возможный подрыв привел бы к затоплению обширных территорий в Херсонской области и подтверждению образа России как государства-террориста, оставляющего за собой выжженную землю".

Денис Попович предполагает, что вероятность реализации такого сценария зависит от поведения российских войск сейчас или в дальнейшем.

"По логике, они должны отойти вглубь области, на несколько десятков километров южнее течения Днепра, чтобы самим не попасть под разлив, – говорит эксперт. – Пока такого не наблюдается, несмотря на явную информационную подготовку к "жесту доброй воли". Российские войска, наоборот, укрепляются на правобережье, перебрасывая туда мобилизованных. И второй момент – подрыв дамбы практически полностью закрывает техническую возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу. Насколько это входит в планы Кремля — большой вопрос. Тем не менее, сценарий минирования и подрыва ГЭС совершенно реальный – и неудивительно, что украинское руководство пытается привлечь к этому внимание".

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