У Зеленского рассказали, что оккупанты собираются сделать с Каховской ГЭС

Россияне, чтобы остановить контрнаступление украинской армии, могут прибегнуть к техногенной катастрофе. Вероятно, они собираются взорвать дамбу Каховской ГЭС. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляка в Twitter.

Каховская ГЭС (фото из открытых источников)

По мнению Подоляка, настоящий план РФ состоит из трех пунктов, а именно заминирование плотины и трансформаторов Каховской ГЭС, вывоз силой настоящих украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. А еще — затопление территорий, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины и перекрыть собственное отступление.

"Россия готовит техногенную катастрофу", — подытожил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как выстоять Украине на фоне ударов РФ по объектам энергетики. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что 20 октября по всей стране вводятся ограничения поставок электроэнергии. Причина – удары российских кафиров по генерирующим объектам энергетики. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко обращает внимание, что не во всех регионах одинаковая ситуация с потреблением электроэнергии. К тому же существенная разница между людьми, живущими в жилых массивах, крупных городах – и в частном секторе. По его мнению, власти делают то, что могут. Вместе с энергетическими компаниями (Укрэнерго, Центрэнерго, ДТЭК-Энерго), операторами систем распределения. Он отмечает, что сегодня, несмотря на эти сложности, у нас остается определенный запас энергетических мощностей. Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что главная опасность была, есть и остается – в нарушении критической инфраструктуры из-за многочисленных "прилетов". Поэтому важно, чтобы операторы электрических и газовых сетей накопили хороший запас оборудования, необходимых для ремонтных материалов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!